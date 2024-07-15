Что ждёт «Ливерпуль» с Арне Слотом в сезоне-2024/2025?

Чемпионат Европы и Кубок Америки благополучно отгремели. Футболисты покидают национальные команды и отправляются в отпуск. Затем они прибудут в расположения своих клубов для подготовки к новому сезону. В английской Премьер-Лиге сезон-2024/2025 стартует 16 августа. Для некоторых команд он будет связан с новым периодом в истории.

Юрген Клопп по ходу прошлого сезона заявил о желании покинуть «Ливерпуль», которому подарил долгожданное чемпионство и кубок Лиги чемпионов. 20 мая руководство объявило о назначении на пост главного тренера Арне Слота, а 1 июня нидерландский специалист приступил к обязанностям. Разбираемся в прогнозах.

Да кто такой этот ваш Арне Слот

Аренд Мартейн Слот — 45-летний нидерландский тренер, который всю свою карьеру (и футболиста тоже) провёл в родной стране. В качестве полузащитника много лет отдал «ПЕК Зволле», так что верность и честь для него, вероятно, не чуждые слова. В качестве же наставника поработал в «Камбюре», «АЗ Алкмар» и других клубах.

Последним местом работы для Слота был «Фейеноорд», где он трудился с 2021 по 2024 год. За это время провёл 150 матчей: процент побед составил 65,33, а разница забитых и пропущенных мячей — 194 со знаком плюс. Из серьёзных достижений можно выделить чемпионство сезона-2022/2023, победу в Кубке Нидерландов прошлого сезона и финал Лиги конференций – 2021/2022.

В последние два сезона сам Арне Слот был удостоен Премии имени Ринуса Михелса — награда тренеру года в Нидерландах. Однако важно отметить, что переезд в английский Ливерпуль станет для него первым опытом за пределами родных Нидерландов. Несмотря на наличие в составе Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо, время на адаптацию наверняка потребуется.

Что ждут от «Ливерпуля» букмекеры в сезоне-2024/2025

Букмекеры почти не сомневаются, что «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа финиширует в топ-4 АПЛ и квалифицируется в Лигу чемпионов. Коэффициент на такое событие прямо сейчас составляет 1.37, что приблизительно равно 73% вероятности. Однако в победу не сильно верят — коэффициент на золото чемпионата Англии около 7.00 (14% вероятности).

Об успехах в кубковых турнирах Англии речи тоже не идёт. Коэффициент на победу ливерпульской команды под руководством Арне Слота в Кубке Англии варьируется в районе 6.00. Коэффициент на победу в Кубке английской лиги такой же. В переводе на язык вероятности это можно представить как 16%. Чуть больше, если быть точным. Но всё равно мало для гранда.

Новой победы в Лиге чемпионов красным мерсисайдским фанатам ждать в первом сезоне после назначения нового главного тренера также не стоит. Аналитики дают коэффициент 15.00 на выигрыш «Ливерпуля» в финале сезона-2024/2025. Это даже меньше 7% вероятности. А на фоне гегемонии мадридского «Реала» шансы кажутся вообще мизерными.

На квадрупл тоже не надейтесь. Если «Ливерпуль» выиграет АПЛ, Лигу чемпионов УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги Англии по итогам сезона, сыграет коэффициент 4000.0. Да, вам не показалось — четыре тысячи. Если поставить 100 рублей, то в случае успеха можно выиграть 400 000. Только вот вероятность такого события составляет 0,025 одного процента. Короче, сказки.

Прогноз и ставки на будущее «Ливерпуля» при Арне Слоте в сезоне-2024/2025

Памятуя о том, что для Арне Слота это станет первым опытом работы за границей, ждать чего-то экстраординарного не стоит. Какое-то время новому тренеру придётся потратить на адаптацию. Какое-то время игроки потратят, чтобы привыкнуть к новым требованиям. С учётом длительного пребывания Юргена Клоппа, времени потребуется больше.

Кроме того, АПЛ — далеко не детский сад. «Манчестер Сити» доминирует в последние годы, «Арсенал» с Микелем Артетой вернулся в конкуренцию за золото, от выдавшего мощную концовку «Челси» тоже можно ждать чего угодно. А ведь есть ещё «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», которые будут мешаться под ногами. Своеобразным успехом уже станет квалификация в ЛЧ.

Ставку можно проверить, но коэффициент на финиш мерсисайдцев в топ-4 чемпионата Англии слишком маленький — 1.47. Любопытно выглядит вариант: «Ливерпуль» не выиграет ни одного из четырёх турниров в предстоящем сезоне. Здесь букмекеры дают 1.85. Если учитывать конкуренцию и возможные изменения в составе (взять хотя бы историю с Дарвином Нуньесом, которому грозит дисквалификация за драку), это вполне возможно.

Что касается внутренних кубковых соревнований, тут тоже не всё так просто. Даже Юргену Клоппу потребовалось ждать семь лет (с 2015 до 2022 года), чтобы выиграть финал Кубка Англии и Кубка лиги. А с Лигой чемпионов вообще своя история — мадридский «Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года и усилился Килианом Мбаппе, потому наверняка пойдёт за 16-м трофеем. Всё это, разумеется, играет против новоиспечённого тренера «Ливерпуля».

Ставка: «Ливерпуль» не выиграет ни одного турнира за 1.85.