Кто-нибудь, позовите священника! «Химки» и Глушаков вернулись в РПЛ

«Химки» в очередной раз вернулись в элиту российского футбола. Перед командой стоит задача — закрепиться в РПЛ. В подспорье клуб получил ряд ветеранов, в том числе 37-летнего Дениса Глушакова, 34-летнего Артура Юсупова и 33-летнего Антона Заболотного.

Приобретения внушают мало доверия. Заболотный физически подготовлен хорошо, но у него беда с реализацией моментов. Глушаков и Юсупов были уже в шаге от завершения карьеры. Зачем они вообще понадобились «Химкам»? Каков план команды по сохранению прописки в РПЛ? Разберём все эти вопросы, ведь уже 20 июля стартует новый сезон чемпионата России.

«Химки» — не аутсайдер!

По итогам минувшего сезона чёрно-красные выиграли Первую лигу. А ещё они добрались до 1/4 финала Кубка России (Путь регионов), в котором досадно уступили «Ростову». На предыдущей стадии турнира «Химки» сенсационно победили «Краснодар» (2:0), продемонстрировав таким образом наличие характера.

Частенько не хватало только организации в обороне. В 34 встречах в Первой лиге красно-чёрные пропустили 39 мячей. Выходить в РПЛ с таким показателем страшно! Тем страннее подписание контракта с Денисом Глушаковым. Он совсем не силён в таких аспектах, как борьба в воздухе и отбор мяча.

Да и вообще, остались ли у 37-летнего футболиста хоть какие-нибудь положительные качества? Многие считают, что ему давно пора повесить бутсы на гвоздь. У полузащитника есть стимул — доказывать обратное.

Так для чего же нужен Глушаков?

В минувшем сезоне у «Химок» остро встали две проблемы — грустная реализация моментов и игра на стандартах. Денис хорош как раз в этом. В любом тонусе он несёт большую угрозу для соперников в свободном ударе со стандарта. Заключить пари на то, что Глушаков забьёт в сезоне-2024/2025 РПЛ, можно с коэффициентом 1.20.

Карьера Дениса удивительна. Нет ни одного сезона РПЛ, в котором он принимал бы участие и не забил. Полузащитник обладает огромным опытом, который непременно пригодится «Химкам». Именно для этого с них был подписан контракт. Глушаков будет подавать пример и помогать становлению молодёжи.

Смогут ли «Химки» сохранить прописку в РПЛ?

В преддверии нового сезона «Химки» пережили смену главного тренера. Должность занял испанский специалист Франк Артига. На сборах команда под его руководством показала себя очень прилично. Она разгромила тульский «Арсенал» (3:0), навязала борьбу ОФК (2:3) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Один из голов самарцам забил находящийся на просмотре футболист. Это заставляет с позитивом смотреть в будущее «Химок». Испанский специалист способен поставить качественную игру и зацепиться за результат даже не сыгранным и не проверенным на крепость составом.

Как минимум у красно-чёрных есть хорошие шансы закончить сезон не в зоне прямого вылета в Первую лигу. Заключить пари на то, что они финишируют выше 15-16-го места, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

В прошлом сезоне шла ожесточённая борьба за выживание, и по иронии судьбы вылетели по итогу те команды, которые играли лучше. Остался ряд клубов, которые заслужили вылета во второй по значимости дивизион России гораздо больше, чем «Балтика» и «Сочи».

В то же время в РПЛ, помимо «Химок» вышли два новичка — «Акрон» и махачкалинское «Динамо», которые обладают куда меньшими резервами и менее стабильны, чем красно-чёрные. Судя по всему, звать на стадион священника, как это было в позапрошлом году, им не придётся.

Предлагаем заключить ставку на то, что подопечные Франка Артиги как минимум не вылетят в Первую лигу напрямую и Денис Глушаков забьёт.

Проведя сезон в Первой лиге, «Химки» решили многие внутренние проблемы. Если подлатать оборонительную линию, у них появится возможность закрепиться в середняках. Опыт Глушакова и других ветеранов поможет испанскому специалисту до конца очистить механизм красно-чёрных от повреждённых деталей.

Ставка: «Химки» не вылетят напрямую и Глушаков забьёт за 1.39.