Экспресс с коэффициентом 7.66: минское «Динамо» и «Стяуа» держат курс в ЛЧ

Пока мы с нетерпением ждём старта нового сезона РПЛ, в Лиге чемпионов наступила пора квалификации. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.66.

Прогноз на матч «Пюник» — «Динамо» Минск

«Пюник» решил заручиться невероятной поддержкой трибун, предоставив болельщикам бесплатный вход на матч. Однако если предстоящая встреча будет такой же унылой как первая, завершившаяся со счётом 0:0, не поможет даже такой хитрый ход.

В первой игре преимущество было на стороне минского «Динамо», а армянский клуб нанёс всего шесть ударов по воротам против 17. Очень редкие контратаки всё равно выглядели неплохо. Посмотрим, перевернёт ли «Пюник» ситуацию при многочисленной поддержке своих болельщиков.

Беспроигрышная серия армянской команды насчитывает 10 встреч. В матче с минским «Динамо» она прервала девятиматчевую голевую серию. Поэтому бело-синим легко точно не будет. Им предстоит пройти эту монолитную оборону «Пюника». Ничья прервала шестиматчевую победную серию подопечных Вадима Скрипченко.

Нас ждёт очередной матч, в котором будет сложно выявить победителя. Вероятнее всего, «Пюник» вновь закроется у своих ворот и будет рассчитывать на редкие вылазки в контратаку. Минчане продолжат играть первым номером, но уже не так смело, как на нейтральном стадионе. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

Прогноз на матч «Стяуа» — «Виртус»

«Стяуа» продемонстрировал невероятное превосходство над «Виртусом» в первом матче. На выезде красно-синие неприлично крупно обыграли команду из Сан-Марино со счётом 7:1. Вряд ли у клуба из Бухареста есть хоть какие-то переживания по поводу предстоящей встречи. Разве что можно улучшить рекорд или допустить к игре молодёжь.

После победы в матче квалификации Лиги чемпионов «Стяуа» сыграл вничью в чемпионате Румынии с «Университатей» (1:1). Так стартовало первенстве страны, а значит бухарестский клуб будет находится в постоянном тонусе.

Разница в классе и уровне футбола между «Виртусом» и «Стяуа» слишком велика. Учитывая что красно-синие будут принимать соперника уже на домашнем стадионе, рассчитывать, что сыграет тотал больше 4.5 мяча за 1.70 мы в праве.

Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик

Нулевая ничья в первой встрече сохраняет шансы для обеих команд. Вот только им придётся быть гораздо осторожнее, во избежание провала. Откровенно говоря, первая игра получилась скучной, ведь клубы даже не нанесли ударов в створ ворот за все 90 минут. Но если говорить об активности, то «Викингур» был более мотивирован. Оно и понятно, ведь для «викингов» матч был домашним.

Посмотрим, уйдёт ли боязнь и станет ли более смелым «Шэмрок Роверс» при поддержке своих трибун. Хорошо бы увидеть хотя бы один удар в створ, а может быть даже гол в исполнении одной из команд.

Если брать в целом по ситуации, то «викинги» выглядят интереснее. Не только по результату первого очного матча, но и по текущем сезону. Они лидируют в чемпионате Исландии, а «Шэмрок Роверс» в первенстве Ирландии довольствуется третьим местом и стал чаще допускать поражения. Предлагаем поставить на победу «Викингура» за 2.65.

Экспресс на 16 июля

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в игре «Пюник» — «Динамо» Минск за 1.70.

Ставка 2: тотал больше 4.5 мяча в матче «Стяуа» — «Виртус» 1.70.

Ставка 3: победа «Викингура» в игре с «Шэмрок Роверс» за 2.65.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.70 Х 2.65 = 7.66.