Лучший клуб Москвы? ЦСКА, «Локомотив» или «Спартак» — нет. Им станет «Динамо»!

Уже вошло в привычку, что в РПЛ есть негласный турнир, в котором соревнуются московские клубы. По обыкновению, соперничают «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Давайте представим, каковы шансы на победу каждой из команд в неофициальном первенстве столицы в сезоне-2024/2025. Букмекеры уже предложили линию.

«Спартак» и ЦСКА непредсказуемы

Меньше всего понимания, как сложится сезон для «народной команды» и армейцев. Красно-белых летом возглавил легендарный Деян Станкович, а красно-синих — Марко Николич. Один из сербов неплохо знаком с РПЛ, но вот бывшему футболисту «Интера» может потребоваться время на адаптацию.

Обеим командам по силам выиграть золотые медали РПЛ в новом сезоне. У них предостаточно ресурсов, и ещё многое может измениться в положительную сторону. С другой стороны, сербами всё будет строиться с нуля. Они только начинают устранять проблемы, когда «Локомотив» и «Динамо» уже их решили.

Заключить пари на то, что «Спартак» станет по итогам сезона лучшим клубом Москвы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Если выиграет ЦСКА, сыграет коэффициент — 3.90.

У Галактионова слишком много молодёжи

У «Локомотива» летом произошли самые глобальные изменения среди клубов из Москвы. Команду покинуло несколько старожилов, вместо них набрали много молодёжи. Талант Михаила Галактионова — это развитие юных футболистов. Он в этом настоящий ас.

Заключить пари на то, что красно-зелёные выиграют неофициальное первенство Москвы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90.

И всё же глобальное обновление «Локомотива» настораживает. Новички ускорят игру, сделают её вариативнее. Однако ошибок станет гораздо больше ввиду банальной неопытности футболистов. Железнодорожники вступят в тот этап, который долго переживало «Динамо».

Марцел Личка готов к сезону

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, опередив все остальные московские клубы. Лишили его чемпионства очень грубые ошибки голкиперов и защитников. Если бы их не было, команда с отрывом выиграла бы первенство.

Летом бело-голубые избавились от ненужных футболистов, в частности от Фёдора Смолова, и точечно усилили состав. Главное приобретение — Андрей Лунёв. Голкипер блеснул на международной арене в составе «Карабаха».

Может быть, у «Динамо» и не получится выиграть РПЛ, но защитить звание лучшего клуба Москвы ему вполне по силам. Поставить на победу подопечных Марцела Лички в негласном первенстве столицы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90.

Чешский специалист показал в прошлом сезоне хорошую приспосабливаемость под соперников. Его подопечные трижды победили «Зенит» и дважды обыграли ЦСКА. Из московских команд они проиграли только «Спартаку».

Тренер очень быстро проводит работу над ошибками и исправляет их. В новом сезоне поражений от красно-белых ожидается меньше. А может быть, их и не будет вовсе. К началу сезона у бело-голубых, на наш взгляд, наибольшие шансы выиграть первенство Москвы.

Ставка: «Динамо» станет лучшим клубом Москвы по итогам чемпионата за 3.90.