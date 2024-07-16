ОИ-2024, футбол. Анри и Ляказетта ждут проблемы без Мбаппе

Чемпионат Европы в Германии отгремел, следом за ним и Кубок Америки в США. Старт клубного сезона ещё не скоро, но пока что можно понаблюдать за Олимпиадой-2024 в Париже (Франция). Букмекеры уже оценили уровень сил в квартетах. Прежде чем разобраться с группой А, где находятся хозяева, вспомним формат и расписание.

Футбол на Олимпиаде-2024 среди мужчин: формат, расписание, когда финал

Из-за большого количества матчей футбольный олимпийский турнир стартует на два дня раньше, чем состоится официальная церемония открытия Игр. А именно — 24 июля. На групповой стадии три тура, а дальше из 16 команд, которые были поделены на четыре группы на групповой стадии, по две квалифицируются в плей-офф.

Важно отметить, что среди мужских команд, в отличие от женских, допускаются только футболисты до 23 лет. Более взрослых можно заявить лишь троих. Вся заявка формируется из 18 игроков. В группе А за выход в 1/4 финала будут бороться следующие участники: Новая Зеландия, США, Гвинея и Франция.

1-й тур, 24 июля

Гвинея — Новая Зеландия (18:00 мск);

Франция — США (22:00 мск).

2-й тур, 27 июля

Новая Зеландия — США (20:00 мск);

Франция — Гвинея (22:00 мск).

3-й тур, 30 июля

США — Гвинея (20:00 мск);

Новая Зеландия — Франция (22:00 мск).

Мбаппе нет, конкурентов — тоже

Букмекеры считают олимпийскую сборную Франции одним из фаворитов всего турнира в целом. Понятно, что она будет и фаворитом в группе А. Поставить на победу в квартете предлагают с коэффициентом 1.28, что в переводе на язык вероятности переваливает за 75%. Весьма солидная цифра.

Какую-то, не побоюсь этого слова, борьбу может навязать сборная США. Аналитики вручили американским спортсменам коэффициент 5.00 на выход в плей-офф с первого места. Это около 20% вероятности. Не так уже и мало для сенсации. Особенно учитывая постепенное развитие футбола в стране и отсутствие в составе конкурента Килиана Мбаппе.

Остальные, по мнению экспертов, в подмётки хозяевам Олимпиады не годятся. Сборная Гвинеи имеет коэффициент 9.00 на триумф в группе, а сборная Новой Зеландии — вообще коэффициент 30.00. Букмекеры даже не дают поставить на то, что новозеландцы не смогут в принципе выиграть группу. Любопытно.

Олимпиада-2024 по футболу: прогноз и ставка на группу А

В обойме сборной Франции достаточно интересных личностей и без Килиана Мбаппе. Взять хотя бы Александра Ляказетта из «Лиона», который занимает один из слотов для взрослых. Кроме того, молодняк тоже уже тёртый, многие пылят в больших европейских клубах.

Однако пойдём от противного и предположим, что французы не выиграют группу А. Букмекеры дают на такое событие коэффициент около 3.60 — вероятность почти 30%. Не так уж и мало. Причин несколько. Во-первых, США будут наверняка заряжены и сделают всё, чтобы повысить свой статус и показать свою силу Европе. Всё же политическая ситуация тесно связана с этим.

Второй момент кроется в самой Франции, которая на прошлой Олимпиаде даже из группы не вышла. Состав был менее именитый, но соперники — вполне играбельные. Рядышком идут вопросы мотивации и давления. Почти всем спортсменам не больше 23 лет, а играть на таком уровне перед родными болельщиками крайне ответственно.

Подложить свинью может и сборная Новой Зеландии. В 2024 году эксперты не видят никакой угрозы, а ведь в прошлый раз молодые новозеландцы вышли из группы и проиграли в четвертьфинале лишь по пенальти. Вполне могут отобрать очки и теперь. Короче, предвкушаем проблемы для хозяев.

Ставка: сборная Франции не выиграет группу А за 3.68.