«Уолсолл» — «Астон Вилла». Унаи Эмери готовит «львов» к Лиге чемпионов

Зрелищу быть! Моментов и забитых мячей будет много.

17 июля состоится товарищеский матч «Уолсолл» — «Астон Вилла». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «шорников» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Уолсолл» — «Астон Вилла» 17 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Уолсолл» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.13.

Анализ и прогноз на матч «Уолсолл» — «Астон Вилла» (17.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 17 июля состоится контрольная игра, в которой «Уолсолл» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Последние пять лет «Уолсолл» неизменно занимает нишу в середине турнирной таблицы Второй лиги Англии — четвёртого по значимости дивизиона страны. И кажется, команду всё абсолютно устраивает. От неё не наблюдается большого желания прогрессировать и рваться в Первую лигу.

Не в последнюю очередь отсутствие видимого желания развиваться связано с дефицитом ресурсов. У основанного более 130 лет назад клуба нет богатого спонсора. Поэтому бо́льшая часть состава красно-белых состоит из молодёжи и некогда перспективных футболистов, которые уже давно списаны со счетов.

Поддержка родных трибун не поможет «Уолсоллу» избежать поражения в предстоящей встрече. Красно-белые выиграли только 12 из 25 последних матчей во всех турнирах дома. Показатель, мягко говоря, не выдающийся.

Для Унаи Эмери соперники такого калибра — это чуть ли не оскорбление. Опытный испанский специалист пришёл в «Астон Виллу», когда она располагалась в нижней части турнирной таблицы. Теперь команда из Бирмингема — участник Лиги чемпионов. До чего же классно она преобразилась.

«Астон Вилла» на протяжении всего минувшего сезона показывала яркий и очень смелый атакующий футбол. Она никого не боялась и только на выезде испытывала некоторые трудности. Хотя по показателям конкурентов так и не скажешь.

Бирмингемцы выиграли 8 из 19 встреч в чемпионате Англии на выезде и четыре раза сыграли вничью. Казалось бы, показатели не очень внушительные. Однако по количеству набранных в гостях очков подопечные Эмери завершили сезон на четвёртом месте в АПЛ.

К новому сезону испанский специалист и его команда готовятся основательно. Летом «Астон Вилла» выгодно продала несколько футболистов и приобрела ряд подающих большие надежды новобранцев. Унаи Эмери умеет раскрывать таланты, но, чтобы хорошо подготовить обновлённых «львов» к сезону, необходимо хорошенько потрудиться.

В предстоящем матче Унаи наверняка прибегнет к большому количеству экспериментов, выделит много времени молодёжи и новичкам. Некоторые ведущие футболисты «львов» только начинают покидать расположение сборных. Им необходим отдых. Поставить на победу «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.69.

«Шорники» — явные аутсайдеры. Однако встреча состоится на их домашней арене, и такого сильного соперника у команды не было с прошлого года. Та контрольная встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Уолсолл» наверняка выложится на 100% и, может быть, даже сумеет забить пару мячей.

Что хорошо, красно-белые отдают предпочтение открытой результативной игре. В 46 встречах минувшего розыгрыша Второй лиги они забили 69 мячей, пропустили ещё больше. Ждём от грядущего матча изобилия опасных моментов и голов. Зрелищу быть!

Прогноз и ставки на матч «Уолсолл» — «Астон Вилла» 17 июля 2024 года

«Уолсоллу» не на что надеяться, кроме показания достойного сопротивления. У клуба очень мало ресурсов и слабая оборона. «Шорники» могут забить несколько мячей, но страшно даже подумать, сколько пропустят. Обновлённая «Астон Вилла» смотрится интересно. У Эмери появилось больше пространства для развития «львов». В новом сезоне они могут порадовать даже больше, чем в предыдущем.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча за 1.69.