«Хартс» — «Тоттенхэм». Постекоглу ждёт результативности от «шпор»

17 июля состоится товарищеский матч «Хартс» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам гостей: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «сердец» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хартс» — «Тоттенхэм» 17 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Хартс» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.20.

Анализ и прогноз на матч «Хартс» — «Тоттенхэм» (17.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 17 июля состоится контрольная игра, в которой померяются силами «Хартс» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В чемпионате Шотландии конкуренция невелика. Золото и серебро между собой стабильно разыгрывают «Селтик» и «Рейнджерс». Другие команды вынуждены бороться за третье место, и по итогам минувшего сезона бронзу взял клуб из Эдинбурга — «Хартс».

У «сердец» наблюдается постепенный прогресс. В прошлом сезоне они впервые за долгое время приняли участие в еврокубках. Преуспеть, конечно, у «Хартс» не получилось. Однако команда с большими целями и надеждами подходит к предстоящему розыгрышу еврокубков.

Летом в клуб из Эдинбурга на правах свободных агентов перешли два перспективных молодых футболиста — 21-летний защитник «Брентфорда» Даниэль Ойегоке и 22-летний нападающий «Севильи» Муса Драммех.

Относительно «Селтика» и «Рейнджерс» усиления «Хартс», прямо скажем, слабоватые. Однако на большее рассчитывать не приходится. Гегемоны разбирают всех лучших игроков. Хорошо, хоть так у команды из Эдинбурга получилось укрепить состав.

А вот то, что «Тоттенхэм» был не сильно активен летом, удивляет. Его игра очень сильно изменилась после назначения Ангелоса Постекоглу. «Шпоры» стали показывать уверенный, интересный и результативный футбол, приводя болельщиков в экстаз.

Финишировали лилово-белые на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, получив таким образом право сыграть в Лиге Европы. Ожидалось, что разительные перемены привлекут в клуб топовые трансферы, но этого не произошло. Ни одна из глобальных трансферных целей на лето пока что не выполнена.

«Тоттенхэм» подписал только Арчи Грея и вундеркинда из Швеции Лукаса Бергвалля, который отверг предложение «Барселоны» ради перехода в состав «шпор». Впрочем, до окончания окна ещё есть время. Постекоглу остаётся только готовить команду к новому сезону в текущем составе и надеяться на то, что требуемые им трансферы осуществятся.

На прошлогодних летних сборах «Тоттенхэм» показал курс собственного развития. Он уступил «Вест Хэму» (2:3) и «Барселоне» (2:4), а победил «Лайон Сити Сейлорс» (5:1) и «Шахтёр» (5:1). В контрольных встречах Постекоглу не отходит от своих задумок. Команда сконцентрирована только на одном — показать красивый результативный футбол и желательно выиграть.

Поставить на то, что «Тоттенхэм» обыграет «Хартс» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. «Сердца» тоже не прочь посоревноваться с соперниками в результативности. Во встрече предпоследнего тура чемпионата Шотландии они сыграли вничью с «Рейнджерс» (3:3).

В предстоящей встрече, которая состоится в Эдинбурге, «сердца» должны выступить особенно хорошо. Статус матча товарищеский, но не для них. «Хартс» вряд ли когда-либо сталкивались с настолько сильными командами. Необходимо доказать родным болельщикам и не только, что такого высокого класса соперников команда не боится.

Прогноз и ставки на матч «Хартс» — «Тоттенхэм» 17 июля 2024 года

«Хартс» — смелая команда, претендующая на то, что в будущем попробует навязать «Селтику» и «Рейнджерс» борьбу за золотые медали. Пока что «сердцам» банально не хватает ресурсов, но доставить неприятности они могут даже в таком виде. «Тоттенхэм» играет в открытый красивый футбол. Постекоглу нравится, когда голов много. Результативные победы радуют поклонников «шпор» вдвойне.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.