Украину недооценивают, Аргентине не хватит Месси. ОИ-2024, футбол

Чемпионат Европы в Германии отгремел, следом за ним и Кубок Америки в США. Старт клубного сезона ещё не скоро, но пока что можно понаблюдать за Олимпиадой-2024 в Париже (Франция). Букмекеры уже оценили уровень сил в квартетах. Прежде чем разобраться с группой В, вспомним формат и расписание.

Футбол на Олимпиаде-2024 среди мужчин: формат, расписание, когда финал

Из-за большего количества матчей футбольный олимпийский турнир стартует на два дня раньше, чем состоится официальная церемония открытия Игр. А именно — 24 июля. На групповой стадии три тура, а дальше из 16 команд, которые были поделены на четыре группы в групповой стадии, по две квалифицируются в плей-офф.

Важно отметить, что среди мужских команд, в отличие от женских, допускаются только футболисты до 23 лет. Более взрослых можно заявить лишь троих. Вся заявка формируется из 18 игроков. В группе В за выход в 1/4 финала будут бороться следующие участники: Марокко, Аргентина, Ирак и Украина.

1-й тур, 24 июля

Аргентина — Марокко (16:00 мск);

Ирак — Украина (20:00 мск).

2-й тур, 27 июля

Аргентина — Ирак (16:00 мск);

Украина — Марокко (18:00 мск).

3-й тур, 30 июля

Украина — Аргентина (18:00 мск);

Марокко — Ирак (18:00 мск).

Загадка: без Месси, а фаворит

Если сборная Аргентины входит в число фаворитов на Олимпийских играх в Париже, то совершенно логично входит в число фаворитов своего квартета. Поставить на то, что аргентинская молодёжь выйдет из группы В с первого места, можно с коэффициентом 1.50. Это приблизительно равно 66% вероятности.

Любопытно, что сборная осталась без Лионеля Месси. Изначально нападающий хотел принять участие, но потом не попал в окончательную заявку. Кроме того, в финале Кубка Америки получил повреждение, а потому точно будет следить за командой по телевизору. Благо есть Хулиан Альварес и Николас Отаменди.

Сборной Украины не везёт

С фаворитом всё понятно. Кандидатура аргентинцев не вызывает вопросов, всё-таки страна выиграла последний чемпионат мира и богата на таланты. А вот дальше всё интереснее. Главный конкурент — сборная Марокко. Если марокканцы выиграют группу В, сыграет коэффициент 3.80. В переводе на язык вероятности это 26%. Прилично!

Дальше идёт сборная Ирака, которой дают коэффициент 6.00 — чуть больше 15%. Мало, но даже так заметно выше шансов сборной Украины. Украинская молодёжь в последние годы прогрессирует и уезжает в Европу. Многие футболисты на слуху и на виду, некоторые проявляют себя на самом высоком уровне.

Отсюда непонятно, почему на победу украинских олимпийцев в группе дают коэффициент 40.00 — менее 3% вероятности. А разгадка любопытная: ведущие клубы УПЛ не хотят отпускать своих игроков и тянут с ответами тренерскому штабу. Разумеется, всё это на пользу команде не идёт. Потому и низкие шансы.

Прогноз и ставка на группу В на Олимпийских играх по футболу — 2024 в Париже

Сборная Аргентины на Олимпиаде в последние годы совсем не радует. Золото 2008 года, когда в составе были Лионель Месси и Анхель Ди Мария, давно позади. А на последних двух соревнованиях не удавалось даже выйти из группы в раунд плей-офф. Откуда букмекеры взяли очевидное фаворитство, ясно не до конца.

Конечно, ждать слишком многого от Марокко, Ирака и Украины тоже не стоит. Всё-таки для некоторых Игры станут первыми. Однако лёгкой победы аргентинцам не увидеть. Месси и Ди Марии нет, состав собран преимущественно из футболистов местного чемпионата. А те же марокканцы тоже прогрессируют.

При этом у украинских спортсменов есть куда больше шансов хотя бы квалифицироваться в четвертьфинал. Поскольку букмекерская линия пока довольно скудная, в качестве ставки можно взять «Аргентина не выиграет группу В» за 2.59. На перспективу можно подумать над выходом Марокко в плей-офф или финишем Украины в топ-3.

Ставка: Аргентина не выиграет группу В за 2.59.