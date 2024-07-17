Экспресс с коэффициентом 4.95: «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» должны побеждать

Скоро в нашу жизнь ворвутся чемпионат России по футболу и Олимпиада, а пока предлагаем понаблюдать за товарищескими встречами. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.95 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Гент» — «Лилль»

«Гент» показывает неплохой футбол в последних матчах. Подготовка к новому сезону проходит невыразительно, да и поистине сильных соперников у «буйволов» пока не было. Они крупно победили «Мерелбеке» (5:0), АЕК (1:0), но также уступили афинскому клубу со счётом 1:2 и проиграли «Вестерло» (0:1).

«Лилль» минувший сезон Лиги 1 завершил на четвёртой строчке. В межсезонье команда заключила контракт с Этаном Мбаппе, который является братом Килиана. Футболисту пока только 17 лет, и неизвестно, на что он способен. «Доги» уже победили в товарищеских встречах «Дейнзе» (3:1) и сыграли вничью с «Мехеленом» (1:1). Судя по результатам, защита не самая сильная их сторона.

Мы предлагаем поставить в этой встрече на «обе забьют» с коэффициентом 1.52. Пока «Лиллю» с трудом даются контрольные встречи. «Буйволы» же горят желанием продемонстрировать свою силу с таким непростым соперником.

Прогноз на матч «Хартс» — «Тоттенхэм»

У «Хартса» наблюдается постепенный прогресс. В прошлом сезоне он впервые за долгое время принял участие в еврокубках. Преуспеть, конечно, у «сердец» не получилось. Однако команда с большими надеждами подходит к предстоящему розыгрышу еврокубков. Их ждёт самая настоящая проверка на прочность.

«Тоттенхэм» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, получив право сыграть в Лиге Европы. Ожидалось, что перемены привлекут в клуб топовые трансферы, но этого не произошло. Ни одна из глобальных трансферных целей на лето пока не выполнена. «Шпоры» подписали только Арчи Грея и вундеркинда из Швеции Лукаса Бергвалля, который отверг предложение «Барселоны» ради переезда в Лондон.

«Хартс» — смелая команда, но пока что «сердцам» банально не хватает ресурсов. Однако это не помешает им доставить неприятности даже в таком виде. «Тоттенхэм» играет в открытый и красивый футбол. Постекоглу нравится, когда голов много. Результативные победы радуют поклонников «шпор» вдвойне. Наша ставка будет на победу команды Постекоглу и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Прогноз на матч «Уолсолл» — «Астон Вилла»

Последние пять лет «Уолсолл» неизменно занимает нишу в середине турнирной таблицы Второй лиги Англии — четвёртого по значимости дивизиона страны. И, кажется, команду всё абсолютно устраивает. От неё не наблюдается большого желания прогрессировать и рваться в Первую лигу.

Для Унаи Эмери соперники такого калибра — это чуть ли не оскорбление. Опытный испанский специалист пришёл в «Астон Виллу», когда она располагалась в нижней части турнирной таблицы. Теперь команда из Бирмингема — участник Лиги чемпионов. До чего же классно она преобразилась.

В предстоящем матче Унаи наверняка прибегнет к большому количеству экспериментов, выделит много времени молодёжи и новичкам. Некоторые ведущие футболисты «львов» только начинают покидать расположение сборных. Им необходим отдых. Поставить на победу «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.69.

Экспресс на 17 июля

Ставка 1: обе забьют в матче «Гент» — «Лилль» за 1.52.

Ставка 2: победа «Тоттенхэма» в игре с «Хартс» и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» в матче с «Уолсоллом» и тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

Общий коэффициент: 1.52 Х 1.93 Х 1.69 = 4.95.