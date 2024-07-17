Бог любит троицу! Леброн Джеймс превзойдёт Майкла Джордана и Коби Брайанта на ОИ-2024

27 июля стартует главный турнир в иерархии баскетбольного сообщества — Олимпийские игры. Сборная США — гегемон турнира в этом виде спорта. За всю историю американцы не выиграли только четыре ОИ. Дважды они уступили СССР и один раз — Югославии.

Реально ли прервать гегемонию США?

Помимо американцев, выделяются шесть претендентов. Три из них идут авансом. Эти национальные команды здорово себя показали на чемпионатах мира, но только потому, что настоящие фавориты либо вообще не принимали участия в турнире, либо выступали неоптимальными составами.

Речь идёт о Греции, Испании и Германии. Они умеют удивлять, навязывать борьбу фаворитам и радовать глаз красивым баскетболом. Поставить на победу греков на Олимпиаде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 27.0, успех испанцев принимается за 40.0, а немцев — за 27.0.

С Сербией интереснее. Многие её баскетболисты выступают в НБА и являются там не просто игроками средней руки. Главная звезда сборной — Никола Йокич, обладающий выдающимся видением игры, раздающий неожиданные для соперников выверенные передачи и стабильно набирающий много очков.

В сезоне-2022/2023 Йокич привёл «Денвер Наггетс» к победе в НБА. Минувший сезон сложился для него менее успешно, но и не совсем ужасно. На Олимпийских играх от Сербии ждём яркого выступления и прорыва. Поставить на победу сербов можно с коэффициентом 14.0.

Главные фавориты

Открывает тройку главных претендентов на золото сборная Франции. У «трёхцветных» ещё приличнее комплектация состава. По меньшей мере у них три звезды — Виктор Вембаньяма, Руди Гобер, Николя Батюм.

На минувших Олимпийских играх сборная Франции добралась до финала, в котором уступила США. Заключить пари на её победу можно с коэффициентом 12.0.

Следующий претендент — Канада, которая добралась до полуфинала ЧМ-2023. Шей Гилджес-Александер и Джамал Маррей — два очень больших таланта. Заключить пари на победу канадцев на ОИ-2024 можно с коэффициентом 10.0.

Как минимум у канадцев есть отличные шансы выиграть группу. Им достались довольно удобные соперники — Испания, Греция и Австралия. Это крепкие сборные, но не непроходимые. Победа сборной Канады в группе принимается с коэффициентом 1.65. Другие группы менее предсказуемы.

Ну и, наконец, главный фаворит — США. Её бессмысленно сравнивать с другими сборными. В составе американцев только элитные баскетболисты, но выделить нескольких всё же можно, потому что это суперзвёзды.

Стефен Карри, Джейсон Тейтум, Девин Букер, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и живая легенда Леброн Джеймс идут за золотом в Париже. Если Джеймс приведёт сборную к победе, это будет историческое событие. Он станет первым в истории баскетболистом, выигравшим три Олимпиады.

Сборная США лишилась одной суперзвезды прямо перед турниром. Травму получил Кавай Леонард. Однако назвать даже такую важную потерю хотя бы болезненной нельзя. Выбывшему из состава баскетболисту моментально была найдена качественная замена — Джейлен Браун, который помог «Бостону» выиграть первое чемпионство с 2008 года.

Поставить на победу сборной США по баскетболу на Олимпийских играх можно с коэффициентом 1.14. Турнир наверняка порадует сенсациями и упорной борьбой, но судьба золотых медалей, кажется, предрешена. Американцы вне конкуренции. Они фавориты с большим запасом.

Ставка 1: сборная США по баскетболу выиграет ОИ-2024 за 1.14.

Ставка 2: сборная Канады по баскетболу выиграет группу А за 1.65.