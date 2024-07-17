Аббос Файзуллаев быстро вернётся в ЦСКА. Что ждать от группы С на ОИ-2024?

Чемпионат Европы в Германии отгремел, как и Кубок Америки в США. Старт клубного сезона ещё нескоро, но пока что можно понаблюдать за Олимпиадой-2024 в Париже (Франция). Букмекеры уже оценили уровень сил в квартетах. Прежде чем разобраться с группой С, вспомним формат и расписание.

Футбол на Олимпиаде-2024 среди мужчин: формат, расписание, когда финал

Из-за большего количества матчей футбольный олимпийский турнир стартует на два дня раньше, чем состоится официальная церемония открытия Игр. А именно — 24 июля. На групповой стадии три тура, а дальше из 16 команд, которые были поделены на четыре группы в групповой стадии, по две квалифицируются в плей-офф.

Важно отметить, что у мужских команд, в отличие от женских, допускаются только футболисты до 23 лет. Более взрослых можно заявить лишь троих. Вся заявка формируется из 18 игроков. В группе С за выход в 1/4 финала будут бороться следующие участники: Испания, Египет, Узбекистан и Доминиканская Республика.

1-й тур, 24 июля

Узбекистан — Испания (16:00 мск);

Египет — Доминиканская Республика (18:00 мск).

2-й тур, 27 июля

Доминиканская Республика — Испания (16:00 мск);

Узбекистан — Египет (18:00 мск).

3-й тур, 30 июля

Испания — Египет (16:00 мск);

Доминиканская Республика — Узбекистан (16:00 мск).

На багаже Луиса де ла Фуэнте

Олимпийская сборная Испании является серебряным призёром Игр, в 2021 году она добралась до финала и уступила сборной Бразилии лишь в дополнительное время. Тогда командой руководил Луис де ла Фуэнте. Прошло время. И игроки, и сам специалист доросли до уровня первой сборной и сумели выиграть чемпионат Европы в Германии.

Разумеется, в молодёжной сборной произошли изменения. Однако некоторые из того поколения могут сыграть и сейчас. Кроме того, Испания в принципе сейчас славится талантами, и её молодняк пользуется спросом на трансферном рынке. Вероятно, поэтому букмекеры считают Испанию фаворитом в группе С и дают на её победу коэффициент 1.30.

Заруба за топ-2 с участием футболиста РПЛ

Претендентов на второе место в квартете, по мнению аналитиков, сразу двое. Речь про олимпийские сборные Египта и Узбекистана. Это те самые египтяне, которые обыграли молодёжную сборную России в одном из прошлогодних товарищеских матчей. И это те самые узбекистанцы, за которых выступает Аббос Файзуллаев из ЦСКА.

Если группу С выиграет египетская команда, сыграет коэффициент 5.00. Если первое место достанется сборной из Узбекистана — коэффициент 7.00. Как видно, шансы примерно равны. Чего не скажешь об олимпийцах из Доминиканской Республики, коэффициент на сенсацию от которых составляет 65.00. Это чуть больше 1,5% вероятности.

Что ждать от группы С на Олимпиаде во Франции?

Пожалуй, это тот самый случай, когда с букмекерами спорить совсем не хочется. Испания, учитывая её последние достижения, станет играть с другими на правах фаворита и, скорее всего, выиграет группу С. Однако коэффициент слишком низкий, чтобы ставить. Довольно рискованно.

Дело в том, что Египет подошёл к вопросу серьёзно. Даже перед товарищеским матчем с Россией в прошлом году афишировали подготовку к Олимпийским играм. Кроме того, египтяне в 2021 году вышли в плей-офф из одной группы с Испанией и Аргентиной. Проявят себя и теперь.

Узбекистан развивает свой футбол постепенно. Появление таких талантов, как Аббосбек Файзуллаев, и последние достижения первой и молодёжной сборных — тому пример. Вот только Игры для молодой команды станут первыми, а потому даже третье место в такой крепкой группе уже можно будет считать успехом.

Про олимпийскую сборную Доминиканской Республики в целом особо ничего не скажешь. Конечно, скудные достижения взрослой команды не означают слабость молодёжи. Вот только на островном государстве в принципе не очень хорошо с футболом. А потому можно ожидать финиш Египта в топ-2.