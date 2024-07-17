Каковы шансы Мирры Андреевой и кто выиграет Олимпиаду в Париже?

17-летняя россиянка вряд ли сможет одержать победу. У Иги Свёнтек есть козыри, которые нечем крыть.

На подходе Олимпийские игры в Париже. В различных видах спорта ожидается ожесточённая борьба. В теннисе особенно. Интересно, как выступят на турнире российские спортсмены? Состав едет очень молодой. От участия отказалась 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Также не поехали Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

У мужчин сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. У женщин — Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и восходящая звёздочка Мирра Андреева. К самой молодой теннисистке приковано особое внимание.

У Мирры большое будущее

К 17 годам Мирра Андреева уже закрепилась в топ-40 мирового рейтинга WTA. Она просто шикарно выступила на «Ролан Гаррос». Россиянка добралась до полуфинала Открытого чемпионата Франции, сенсационно победив на предыдущей стадии вторую ракетку мира Арину Соболенко.

За теннисом Мирры очень интересно наблюдать. Молодая звезда показывает не по возрасту зрелую игру. Если она продолжит прогрессировать, первая победа на турнирах «Большого шлема» не заставит себя долго ждать. Андреева уже никого не боится.

Главное — не поймать звезду!

Многие опасаются как раз того, что Андреева пересечёт черту из-за большого количества похвалы. Кабы молодая звезда быстро не угасла из-за излишней самоуверенности. Нужна золотая середина. Баланс.

Первый тревожный звонок прозвучал. На траве в этом сезоне Мирра провалилась. Она уступила Даяне Ястремской в первом круге WTA-500 в Бад-Хомбурге, а затем проиграла в первом круге Уимблдона Бренде Фрухвиртовой.

Андреева много ошибалась и в какой-то момент стала очень похожа на Андрея Рублёва. Неужели она тоже из тех, кто не может держать себя в руках? Это очень сложно, тем более в 17 лет. Однако залог успеха любого спортсмена — хладнокровие.

Мирре необходимо поработать над ментальностью, всё остальное придёт со временем. Она обучена справляться с высоким давлением, необходимо только улучшить самоконтроль. Если Андреева выиграет золотые медали Олимпийских игр в одиночном разряде, сыграет коэффициент 20.0. Если не выиграет, сыграет коэффициент 1.02.

Кудерметова и Александрова поделятся с Миррой опытом

Не будет для Мирры лишним взаимодействие на Олимпиаде с опытными соотечественницами Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой. Они подскажут, как лучше всего справляться с трудностями и быстрее прогрессировать.

Заключить пари на то, что она выиграет турнир категории WTA в 2024 году, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. До конца сезона ещё предостаточно времени.

Мирра блеснёт на Олимпиаде

Важно, что на Олимпийских играх теннисисты будут выступать на кортах «Ролан Гаррос», которые так любит Андреева. Грунт она уважает больше всего. Для Мирры это отличная возможность реабилитироваться после сокрушительных поражений на траве.

Быть может, она даже доберётся до полуфинала. Талант Мирры постоянно растёт, она прогрессирует и развивается. Однако больше верится в успех Иги Свёнтек, которая и стала победительницей минувшего «Ролан Гаррос». 23-летняя польская теннисистка не сбавляет оборотов и возглавляет рейтинг WTA. Поставить на то, что она выиграет Олимпиаду, можно за 1.57.

Ставка: Ига Свёнтек выиграет Олимпиаду за 1.57.