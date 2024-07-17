Какие высоты ждут Марко Николича и ЦСКА в сезоне-2024/2025?

Чемпионат Европы с Кубком Америки благополучно отгремели. Футболисты покинули национальные команды, чтобы вернуться в расположения своих клубов для подготовки к новому сезону. В Российской Премьер-Лиге сезон-2024/2025 стартует 20 июля. Для некоторых команд он будет связан с новым периодом в истории.

Сегодня поговорим о ЦСКА. За два года с Владимиром Федотовым армейцы добыли серебряные медали и Кубок России. Однако прошлый сезон получился не самым удачным: шестое место РПЛ и вылет в полуфинале Кубка. А потому со специалистом расстались. Новым главным тренером стал Марко Николич, который знаком российским болельщикам.

Эксперты и аналитики поделились своими ожиданиями от выступления московской команды под руководством нового наставника во всех возможных турнирах предстоящего года. Разбираемся в котировках букмекеров и составляем собственный прогноз на успехи красно-синих.

Досье Марко Николича

Марко Николич — 44-летний сербский специалист. Карьеру игрока пришлось быстро завершить из-за тяжёлой травмы. Зато тренерский опыт у него крайне солидный: с 2001 года от молодёжи белградского «Рада» по 2024 год до одного из лучших клубов Москвы. Стаж фактически более 20 лет.

6 июня Николич возглавил московский ЦСКА, а потому у него были полноценные сборы для подготовки. Важно отметить и то, что Марко уже работал в России — с 2020 по 2021 год возглавлял «Локомотив». Это означает, что тренеру не потребуется время на адаптацию. Всё-таки со спецификой РПЛ он должен быть знаком.

Букмекеры оставили ЦСКА без трофеев

Несмотря на имеющийся у нового главного тренера опыт работы в России, букмекеры сомневаются в успехе ЦСКА в сезоне-2024/2025. Победа армейцев в чемпионате России оценивается коэффициентом 12.00, что в переводе на язык вероятности равно лишь 8%. Хотя тут, скорее всего, заслуга «Зенита», от которого небезосновательно ждут седьмое золото подряд.

При этом не сильно аналитики верят и в то, что Марко Николич сумеет повторить успех Владимира Федотова и поднять над головой второй по важности футбольный трофей страны в первом сезоне. Если красно-синие в новом розыгрыше возьмут Кубок России, сыграет коэффициент 8.00. Это 12% вероятности. Фавориты — вновь петербуржцы, коэффициент на которых составляет 3.20 (около 30%).

Прогноз и ставки на выступление ЦСКА с Марко Николичем в сезоне-2024/2025

Прислушаться к мнению букмекеров, конечно, можно было бы. Всё-таки конкуренция у ЦСКА серьёзная, а сам клуб давно не выигрывал золото Российской Премьер-Лиги. Только в действительности шансы на успешный сезон под руководством Марко Николича кажутся выше, чем дают аналитики и эксперты. И причин сразу несколько.

Во-первых, красно-синие успели усилить атаку. Даже если Фёдор Чалов дождётся трансфера, у тренерского штаба, куда попал и работавший ранее главным Алексей Березуцкий, появились Рифат Жемалетдинов и Секу Койта. Также вернулись из аренд Адольфо Гайч и Кристиан Бистрович. Обоим наверняка дадут новый шанс.

В прошлом сезоне Владимиру Федотову удалось выжать из команды 56 забитых мячей за 30 туров РПЛ. С одной стороны, не так много. А с другой — больше, чем у всех остальных. Даже у «Зенита», ставшего чемпионом, было на четыре мяча меньше. При таких раскладах можно проверить ставку «ЦСКА забьёт больше 54,5 гола в РПЛ» с коэффициентом 1.85.

Ещё один момент — умение Марко Николича давать результат без раскачки. После короткого пребывания в «Олимпии» в 2016 году серб вернулся в «Партизан» и с ходу выиграл чемпионат с кубком. В 2017 году перешёл в «МОЛ Фехервар» и снова взял золотые медали в дебютном сезоне. Дальше был сезон в «Локомотиве», с которым удалось поднять над головой Кубок России.

Да даже «Шабаб Аль-Ахли» за 11 месяцев работы с Николичем сумел выиграть трофей — Суперкубок ОАЭ. Конечно, претендовать на победу в чемпионской гонке с «Зенитом» будет трудно даже с таким бэкграундом. Однако заползти в топ-4 вполне возможно. Особенно учитывая, что «Локомотив» и «Краснодар» потеряли важных игроков. А это конкуренты!

Кроме того, имеет смысл ждать победу ЦСКА в одной группе с «Краснодаром», «Ахматом» и «Пари НН» в Кубке России. Краснодарцы отдали в «ПСЖ» голкипера сборной, грозненцы обычно сосредоточены на чемпионате, а нижегородцы чудом остались в элите по итогам прошедшего сезона. Так что армейскому празднику быть.

Ставка 1: ЦСКА забьёт больше 54.5 гола в РПЛ за 1.85.

Ставка 2: ЦСКА финиширует в топ-4 РПЛ за 1.70.

Ставка 3: ЦСКА выиграет группу С в Кубке России за 2.10.