Знай наших! Карьера Александра Волкова в UFC пойдёт на взлёт!

Александр Волков подходил к бою с Сергеем Павловичем не то чтобы в качестве андердога, но с меньшими шансами на победу. Тем не менее поединок прошёл полностью под его диктовку. Драго дал понять, что пребывает в полном порядке.

Переживает ли Александр вторую молодость? Больше подойдёт его карьере другое описание. Драго набрался опыта выступлений в UFC, сделал много выводов из поражений, проведя тщательную работу над ошибками устранил недочёты и поднялся на третью строчку в списке лучших тяжеловесов организации.

Волков стал лучше!

35-летний россиянин проиграл 3 из 11 последних поединков. Уступил Кёртису Блэйдсу, Сирилю Гану и Тому Аспиналлу. То есть всем, кто, помимо него, располагается в топ-4 рейтинга тяжеловесов организации. Встаёт рациональный вопрос — может быть, большие бои не для Александра?

Павлович подходил к поединку после тяжёлого поражения во встрече с Аспиналлом. Можно сослаться на его эмоциональный упадок и ухудшение тонуса. Если смотреть под таким углом, то заход Драго на титул видится маловероятным событием. Букмекеры предлагают поставить на возможное чемпионство Волкова до конца 2025 года за 2.90. Если этого не будет, сыграет 1.36.

Однако не стоит торопиться с выводами. В последнее время Волков заметно прибавил. Его победная серия насчитывает четыре встречи. Помимо Павловича, Александр победил Жаирзиньо Розенстрайка, Александра Романова и Тая Туивасу.

Во всех поединках наблюдался прогресс Драго. У него становились всё лучше защита и передвижение по рингу. С каждой победой и качественно выполненной работой боец обретал больше уверенности и совершенствовал технику.

Реванш с Сирилем Ганом, а затем — титульник!

Заключить пари на то, что Волков победит в реванше Кёртиса Блэйдса или Сириля Гана или Тома Аспиналла до конца 2025 года, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Выше всего вероятность, что Александр в ближайшем будущем померяется силами со вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе Сирилем Ганом. По информации СМИ, бой может состояться 2 октября в Абу-Даби.

Изменения могут возникнуть в случае травмы Гана. Хочется верить, что повреждений не будет, потому что тогда мы получим бой, который на данном этапе больше всего подходит Александру. С Аспиналлом за титул драться пока рано, нужно ещё прибавить, а Блэйдс идёт ниже в рейтинге и представляет больше угрозы.

До поражения в бою с Павловичем Блэйдс победил Аспиналла, в то время как у Сириля Гана два поражения в последних четырёх поединках. Он уступил Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу. Француз представляет угрозу для Волкова, но уже не такую большую, как раньше.

Ган — отличный ударник, но он уязвим в партере и уже более предсказуем для Александра. От Драго же, как показала практика, можно ждать чего угодно. Россиянин стал более продуктивным и разносторонним. В текущем тонусе у него на уровне вообще всё.

Драго продолжит побеждать?

Можно заключить пари на то, что Драго доведёт беспроигрышную серию до шести поединков кряду, за 4.00. Следующий бой, вне зависимости от того, с кем встретится Александр, станет показательным. Если Волков продемонстрирует, что способен прибавить ещё, то ему может оказаться по силам продлить победную серию до шести поединков. Вот на это событие есть смысл поставить.

Ставка 1: Александр Волков победит Кёртиса Блэйдса, или Сириля Гана, или Тома Аспиналла за 1.95.

Ставка 2: Волков одержит шесть побед подряд в UFC за 4.00.