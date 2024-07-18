Экспресс с коэффициентом 9.52: отбор в Лигу Европы пройдёт без сенсаций

В ожидании, когда начнётся новый сезон РПЛ, стоит уделить внимание квалификации в еврокубки. На сегодня запланированы ответные встречи отбора в Лигу Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.52.

Прогноз на матч «Тобол» — «Ружомберок»

«Тобол» рассчитывал пройти отборочный турнир и поиграть в еврокубках. Но, несмотря на уровень «Ружомберока», который немного ниже, проиграл первый матч с разгромным счётом 2:5. Дома и стены помогают, но как отыграть такой дефицит? Насколько это возможно? Если вспомнить минувший сезон, то в квалификации «комбайнёры» были хороши при своих трибунах. Да и в целом дома «Тобол» проиграл только один из девяти последних матчей во всех турнирах.

«Ружомберок» удивил в первом матче отбора Лиги Европы. Причём считалось, что у «комбайнёров» было преимущество, ведь они вошли во вкус и чемпионат Казахстана уже идёт. А вот словацкий клуб пока готовится к новому розыгрышу, проводя товарищеские встречи. Успех обязательно придаст сил «Руже».

«Тоболу» придётся рисковать, стремиться отыграть отставание в три мяча, поэтому мы ожидаем матч, который будет насыщен событиями. Вероятнее всего, нас вновь ждёт большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75.

Прогноз на матч «Зиря» — «Шериф»

Азербайджанский клуб «Зиря» приятно удивил в первом матче с «Шерифом», одержав победу со счётом 1:0. Мало кто мог подумать, что «орлам» удастся оказаться сильнее команды, которая часто шумела на евроарене. Причём «осы» провели огромное количество атак, нанесли 12 ударов в сторону ворот, но попались на контратаке. Всего один удар «Зири» за весь матч оказался голевым.

Обидно пропускать от заведомо уступающего в классе соперника, да ещё и за две минуты до конца основного времени. Теперь задача у «орлов» простая — сдерживать нападение жёлто-чёрных и стараться отыграть «на ноль». Сильная сторона «Зири» — это как раз защита. В минувшем сезоне клуб пропустил всего 22 мяча в 36 встречах.

«Шерифу» придётся приложить максимум усилий в нападении, чтобы сохранить надежду на выход в следующий раунд. «Осы» остаются гегемонами чемпионата Молдавии и неоднократно показывали красивый футбол в еврокубках. Их цель — квалификация в Лигу Европы. Но пока она под угрозой.

Жёлто-чёрные будут отчаянно пытаться избежать вылета, но мы считаем, что «Зиря» сможет в очередной раз сдержать нападение «ос». Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч «Пафос» — «Эльфсборг»

«Пафос» подходил к первой встрече квалификации Лиги Европы в отличном тонусе. Команда шла на серии из девяти матчей без поражений во всех турнирах. Однако она выглядела не лучшим образом и разгромно проиграла «Эльфсборгу» со счётом 0:3. Теперь, уже на домашнем стадионе, кипрскому клубу необходимо реабилитироваться. Задача, откровенно говоря, непосильная.

Сезон для «Эльфсборга» уже давно стартовал. Перед игрой с «Пафосом» он одержал победу в первенстве в матче с «Броммапойкарной» (3:0). Победив в отборе Лиги Европы, «элегантные» выиграли у «Хеккена» со счётом 5:3. Таким образом, «жёлтые» демонстрируют нешуточную активность в атаке. Поэтому мы не считаем, что шведский клуб уйдёт в оборону и будет удерживать уже имеющееся преимущество.

«Пафосу» нужно побеждать с разницей минимум в три мяча. Мы не можем поверить в подобный сценарий, учитывая классные показатели «Эльфсборга» в нападении. В трёх последних встречах во всех турнирах он забил 11 мячей. Мы считаем, что «жёлтые» вновь одержат победу, воспользовавшись желанием кипрского клуба отыграться. Ставки на победу «Эльфсборга» принимают за 3.20.

Экспресс на 18 июля

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Тобол» — «Ружомберок» за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Зиря» — «Шериф» за 1.70.

Ставка 3: победа «Эльфсборга» в игре с «Пафосом» за 3.20.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.70 Х 3.20 = 9.52.