Вряд ли. Алькарас выглядит сильнее всех остальных претендентов на победу. Превосходит в том числе и Даниила.

Вся страна будет следить за Медведевым на Олимпиаде. Поможет ли это?

Совсем недавно отгремел Уимблдон. Его победителем стал испанский вундеркинд Карлос Алькарас. В трёх сетах финала он разгромил Новака Джоковича. На предыдущей стадии уверенно обыграл в четырёх партиях Даниила Медведева. Способен ли кто-нибудь его остановить?

Несмотря на совсем небольшой перерыв между Олимпийскими играми и Уимблдоном, Алькарас поедет в Париж. Среди россиян на турнире выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов. Лучше всех выступающий на грунте Андрей Рублёв отказался от участия в Играх.

Алькарас — новый король грунта

Карлос — достойный преемник легендарного Рафаэля Надаля. Выиграв «Ролан Гаррос», он стал самым молодым теннисистом, которому удалось победить на трёх турнирах «Большого шлема» с разным покрытием. До этого рекорд принадлежал Королю грунта, который, кстати, тоже примет участие в Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Это территория Рафы Надаля. Он 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Король грунта целенаправленно пропустил Уимблдон, готовясь к Олимпийским играм. Поставить на его победу на турнире можно с коэффициентом 10.0.

Алькарасу будет несколько труднее, чем знаменитому соотечественнику. Карлосу за неделю необходимо перестроиться с одного покрытия на другое. Это непросто, но 21-летний теннисист пообещал выложиться на 100% за свою страну. Главное — чтобы не помешали травмы.

Из-за высоких нагрузок организм испанского вундеркинда периодически сбоит. Интенсивность растёт, и это играет не на пользу Алькарасу. Впрочем, к Олимпийским играм Карлос подходит полностью восстановленным, в отличном тонусе, и у него совершенно нет конкурентов. Ставки на его победу принимают за 2.75.

Алькарас один играет в теннис?

В этом сезоне с Алькарасом банально некому бороться. Новак Джокович и Даниил Медведев проводят очень плохие сезоны, а Рафа Надаль вообще пребывает в плохом тонусе. Травмы выбили его из колеи. Время испанца и серба, кажется, вышло. Их вытеснила быстрая и техничная молодёжь.

Мог бы побороться за золото Медведев, но не в текущих кондициях. Он стал совершать слишком много ошибок и просел ментально. Россиянин стал удобным для Алькараса соперником. Его успех на Олимпиаде оценивается в 25.0, а триумф Ноле — в 4.00.

Также претендентами на золотые медали Олимпиады теннисистами видятся Янник Синнер и Александр Зверев. Итальянец победил Алькараса в финале Открытого чемпионата Австралии, а немец навязал борьбу в финале «Ролан Гаррос». Встреча затянулась на пять сетов.

Поставить на победу Синнера на Олимпийских играх можно с коэффициентом 3.50. Если выиграет Зверев, сыграет коэффициент 6.00. По уровню показываемого тенниса они ближе всех прочих к Алькарасу. Однако есть несколько факторов, которые заставляют сильно сомневаться в их успехе.

Синнер на Уимблдоне испытывал недомогание. Во встрече с Медведевым он взял медицинский тайм-аут, а после игры признался, что физически был не готов к 1/4 финала. После итальянец снялся с турнира в Бостаде. С травмами у него дела обстоят ещё хуже, чем у Алькараса. Причём намного. Да и в целом грунт — это не для Янника.

Зверев в этом плане гораздо опаснее. Он выиграл много грунтовых турниров и лучше всего чувствует себя на данном покрытии. Выход немца в финал «Ролан Гаррос» совсем не случаен. Только вот за всю карьеру Александр не выиграл ни одного ТБШ, а у Алькараса уже четыре победы. Испанец ментально сильнее и более мастеровит.

Расходимся, победитель уже известен

Из всего этого выходит, что борьба на Олимпийских играх будет вестись преимущественно за серебро. Поставить на победу Карлоса Алькараса на турнире можно с коэффициентом 2.75. Он явный фаворит. Сенсаций не предвидится. Испанец гораздо стабильнее конкурентов.

Хотелось бы верить, что мотивация выступить за свою страну окажет положительное влияние на Даниила Медведева, Янника Синнера, Новака Джоковича и Александра Зверева. Однако пока что больше всего желания наблюдается у Карлоса Алькараса. Это его первые Олимпийские игры в карьере, и дебют обещает сложиться успешно.

Ставка: Карлос Алькарас выиграет Олимпиаду за 2.75.