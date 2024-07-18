Месси или Роналду? Этот спор будет длиться вечно!

Кто более великий — Лионель Месси или Криштиану Роналду? Вечный вопрос, который никому не даёт покоя. Оба войдут в историю, оставив о себе массу воспоминаний. А может, и нет, ведь у живых легенд футбола есть возможность стать тренерами. Тогда сравнивать их будут ещё очень долго.

Предстоящий сезон может стать для одного из футболистов последним в карьере. Давайте попробуем представить, как он сложится для Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Какие достижения им покорятся, что получится выиграть, а что нет.

С обладателя восьми «Золотых мячей» довольно

Начнём с Лионеля Месси. Аргентинец выиграл всё, что только можно. Его наследие невероятно. Восемь «Золотых мячей», шесть «Золотых бутс», 10 побед в чемпионате Испании, четыре — в Лиге чемпионов, чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссима.

Последняя победа в Кубке Америки стала драматичной. Месси был заменён в середине второго тайма финала с Колумбией из-за травмы. Он покинул поле в слезах, потому что очень хотел помочь национальной команде в решающий момент, но был не в силах это сделать.

Сборная выиграла в дополнительное время, однако от победы остался горький привкус. У Месси сильно снизилась травмоустойчивость. Он стал частым гостем в лазарете, и это неминуемо приближает его к завершению карьеры. Больше лечиться, чем играть — зачем это нужно, если ты и так уже всего достиг?

Роналду сделан из стали?

Криштиану в лазарет попадает куда реже Месси. В прошлом сезоне он пропустил только 3 из 34 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. У Роналду стимула играть в теории не должно быть уже давно. Он раньше Лионеля покинул Европу, отдав предпочтение Саудовской Аравии. Однако на практике всё совсем не так.

Напомним о достижениях Криштиану. Роналду выиграл пять «Золотых мячей», четыре «Золотые бутсы», пять раз победил в Лиге чемпионов, стал чемпионом Европы и ещё собрал много других трофеев. По индивидуальным наградам он уступает Месси, но по количеству забитых мячей и титулов в составе разных команд — превосходит.

На счету Криштиану 895 голов во всех официальных турнирах. У Месси только 837. Заключить пари на то, что аргентинец обгонит португальца, можно с коэффициентом 4.20. Если нет, сыграет коэффициент 1.20.

Перед аргентинцем и португальцем стоит незакрытый гештальт. Ни один, ни второй не выиграли в составах своих команд минувший чемпионат. Месси сделать это проще, потому что клубы МЛС не могут создать ту же конкуренцию, которая есть в Саудовской Аравии. У них банально нет для этого ресурсов.

Заключить пари на то, что Роналду выиграет чемпионат Саудовской Аравии до окончания карьеры, можно за 2.45. Если нет, сыграет коэффициент 1.45.

Малком перечеркивает надежды Криштиану на титул

«Аль-Хиляль» — главный конкурент «Аль-Насра». После приобретения Александра Митровича, Малкома и других известных футболистов, а также назначения Жорже Жезуша, он стал невероятно стабилен. «Лидеры» — главные претенденты как на победу в Про-Лиге, так и в Лиге чемпионов АФК.

Если Криштиану Роналду выиграет международный турнир в составе «Аль-Насра», сыграет коэффициент 5.10. Если нет — 1.13.

Месси уже не побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов (у аргентинца 129 мячей, у португальца — 140). Единственное, где аргентинец и португалец близки — это голы со штрафных. У Лионеля их 65, у Криштиану — 63. И всё, опять же, упирается в вопрос — кто дольше будет играть?

Роналду усовершенствовал свою технику пробития штрафных, много забил в прошлом сезоне. У Месси всегда всё было отлично в этом плане, но если он завершит карьеру быстрее португальца, то уступит и в этом аспекте. Можно поставить на то, что аргентинец забьёт больше со штрафных, чем легендарный Роналдиньо, за 1.50. От достижения бразильца его отделяет один гол.

Заключить пари на то, что Роналду со штрафных забьёт больше Месси, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80. Коэффициент большой, однако он не должен пугать. У Криштиану к продолжению карьеры лучше готов организм. Он может играть ещё хоть три сезона, не замечая возраста. Португалец уже долго держит планку, и завершением карьеры пока что даже не пахнет.

Роналду и Месси оставляют большое наследие

В любом случае это два великих игрока. У многих свой фаворит, а кто-то считает обоих легендарными и не может выбрать. Есть и ещё один тип людей, которым вообще всё равно. Однако для футбола Криштиану и Лионель сделали многое. Они влюбили огромное число людей в этот замечательный вид спорта.

Как бы ни сложился их следующий сезон, хочется пожелать им успехов во всех турнирах. Бóльшую часть навыков с возрастом Месси и Роналду утратили, но их опыт, лидерские качества и гениальность делают результат. Остаётся только наслаждаться выступлениями аргентинца и португальца, а также с ностальгией вспоминать их лучшие годы.

Для ставок видятся наилучшими вариантами, что Роналду забьёт за карьеру больше Месси, а также что он обойдёт аргентинца по голам со штрафных. В том, что португальцу удастся выиграть трофеи с «Аль-Насром», есть большие сомнения. У «Аль-Хиляля» есть всё, чтобы этому помешать.

Ставка 1: Месси (837) не обойдёт Роналду (895) по количеству голов за 1.20.

Ставка 2: Роналду (63) со штрафных забьёт больше Месси (65) за 5.80.