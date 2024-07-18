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Магомед Исмаилов — Владимир Минеев, прогноз на бой 20 июля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

Магомед Исмаилов — Владимир Минеев. Волжанин утихомирит Лысого хищника
Михаил Коробов
Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: прогноз на бой
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20 июля состоится интересный бой по правилам бокса, в котором померяются силами Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Это уже третья встреча между спортсменами, но две предыдущие проходили по правилам смешанных единоборств. Сначала была ничья, затем выиграл Волжанин.

Когда бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев

Бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым состоится 20 июля 2024 года в Москве.

Во сколько начало боя Исмаилов — Минеев

Бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым начнётся не раньше 22:00 мск 20 июля 2024 года.

По какому каналу покажут бой Исмаилов — Минеев, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Исмаиловым и Минеевым можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Владимиру Минееву. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.39. Шансы Магомеда Исмаилова оценили коэффициентом 3.85. Поставить на ничью можно за 10.0.

Прогноз на бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев

История Магомеда Исмаилова пробирает на эмоции и вызывает чувство глубокого уважения. В 38 лет спортсмен пребывает в хорошем тонусе и способен дать фору многим молодым. Он и сам признаётся, что обладает корявой техникой, но считает это своим преимуществом.

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Исмаилов до мозга костей борец, но с боксом он знаком хорошо. Его было много в жизни Магомеда. В ринге у Лысого хищника будет несколько преимуществ. Он больше и лучше двигается, чем Минеев, классно умеет сокращать и чувствовать дистанцию, а также обладает хорошей защитой.

В последнем поединке с Минеевым местами Исмаилов был лучше. Лицо Волжанина сильно пострадало. Будь у Магомеда больше выносливости, он бы довёл дело до победы. Тот бой состоялся три года назад, и с тех пор дыхалка Лысого хищника стала только хуже. А что вы хотели? Возраст.

Минеев на четыре года моложе. У него больше скорости в ударах, гораздо лучше выносливость и стойкость. Складывается ощущение, что у Владимира стальная челюсть. Сколько он пропускает ударов, но всё равно остаётся на ногах, дожидается ошибки или пока соперник выдохнется, а затем побеждает.

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В предстоящем поединке Волжанин лишится одного из главных преимуществ, а именно лоу-киков. Это серьёзная потеря, но ударная техника у Минеева всё равно гораздо лучше, чем у Исмаилова. Главное — выдержать натиск соперника в первых раундах, а затем будет возможность, по обыкновению, перевернуть ход поединка и выиграть.

Беспроигрышная серия Минеева насчитывает девять поединков. У него есть все шансы одержать юбилейную победу. Разница в ударке между Волжанином и Исмаиловым очень большая. Кроме того, у Владимира есть антропометрическое превосходство. Он выше и обладает бо́льшим размахом рук.

Для Магомеда встреча более принципиальна, ведь ему необходимо взять реванш и подтвердить верность своих слов. Сказано Исмаиловым было много, и он пообещал закрыть рот в случае поражения. Что потребуется Волжанину для того, чтобы утихомирить Лысого хищника?

На что ставить?

Начало встречи наверняка останется за Исмаиловым, но долго у него держать высокий темп точно не получится. В какой-то момент невыключаемый Минеев перехватит инициативу и либо отправит Магомеда в нокаут, либо доведёт дело до победы по очкам.

Заключить пари на победу Волжанина можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Владимир моложе, быстрее, выносливее и лучше в ударке. Пусть он менее подвижен и хорош в чувстве дистанции, но эта разница сойдёт на нет, когда Магомед Исмаилов устанет.

Ставка: победа Минеева за 1.39.

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