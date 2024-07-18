Возвращение Николича, дебют Станковича и «Акрона». Что несёт 1-й тур РПЛ

Дождались! Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует уже на этих выходных. 20 июля состоятся четыре матча, на 21 июля запланированы ещё три. А один матч закроет программу 1-го тура в понедельник, 22 июля. Выбираем три самые интересные встречи и делаем собственный прогноз на каждую из них.

Новичок РПЛ приятно удивит

С матча «Локомотив» — «Акрон» 20 июля и начнётся сезон-2024/2025 в чемпионате России, поскольку он самый ранний (15:00 мск). «Локо» в прошлом розыгрыше финишировал в четвёрке РПЛ, а «Акрон» пробился сквозь «Урал» и стыковые встречи из Первой лиги. Предстоящий матч будет привлекателен по той причине, что тольяттинская команда является дебютантом. А новые лица — это всегда интересно.

Судя по результатам предсезонных товарищеских встреч, настрой у новичка боевой. Со счётом 5:2 удалось обыграть казахстанский «Хан Тегри», со счётом 3:2 — турецкий «Антальяспор». В Первой лиге с реализацией проблем тоже не было, ведь тольяттинцы вошли в топ-4 по забитым мячам. Конечно, в РПЛ совсем другой уровень, но как минимум на один точный удар рассчитывать можно.

Железнодорожники ожидаемо сыграют с позиции фаворита и, вероятно, выиграют. Но вряд ли стоит говорить о стабильности. Тем более что в составе были перестроения. Кроме того, с марта 2023 года они пропустили три мяча за две игры с «Акроном». Отсюда вытекает ставка на голы в обе стороны в предстоящем матче.

Ставка: обе забьют за 1.86.

С возвращением, Марко Николич!

Матчем тура можно смело назвать встречу «Ростов» — ЦСКА, которая тоже состоится 20 июля, но начнётся в 20:00 мск. Во-первых, потому что ростовский клуб тренирует наставник сборной России Валерий Карпин. За его играми всегда интересно наблюдать. Во-вторых, потому что московский клуб возглавил Марко Николич. Что ждать от армейцев теперь — вопрос.

Вполне вероятно, что новый тренерский штаб красно-синих попытается как минимум не проиграть в дебютной официальной встрече. О победе думать будет непросто, поскольку играть придётся в Ростове-на-Дону. Тут надо учитывать, что ростовчане очень прилично играли дома в прошлом сезоне. Да и в принципе они очень прилично играют дома.

Вместе с тем на юге страны сейчас крайне неблагоприятная погода для игры в футбол. Согласно прогнозам синоптиков, в субботу в Ростове даже вечером ожидается температура за 30°С. Совершать подвиги на такой жаре, да ещё и не в самых лучших кондициях перед стартом сезона, будет сложно. А потому ждём ничью.

Ставка: ничья за 3.50.

По пути Абаскаля и Слишковича

«Спартак» сменил тренера ещё в прошлом сезоне. Сначала неплохо исполнял обязанности Владимир Слишкович, а теперь главным работает Деян Станкович из «Ференцвароша». «Оренбург», в свою очередь, сохранил на посту Давида Деограсию, который сумел сохранить клубу прописку в РПЛ. Отрыв от зоны стыков составил всего одно очко по итогам прошлого сезона.

Любопытно в противостояниях данных соперников то, что московская не может обыграть оренбургскую на выезде с 2020 года. Гильермо Абаскаль пытался дважды, но всухую проиграл. Владимир Слишкович добыл только ничью. К слову, безголевую. Сможет ли Деян Станкович? Совсем не факт.

Красно-белые остались без Квинси Промеса ещё в прошлом сезоне. Александр Соболев пытается уйти в «Зенит», но находится в подвешенном состоянии. Играть при таком фоне не очень приятно. А потому в предстоящем матче не исключена сенсация от «Оренбурга». По крайней мере, можно проверить тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.