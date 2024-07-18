Не лучше Роналду. Как Мбаппе выступит в сезоне-2024/2025?

Эпопея с переходом Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» благополучно завершилась. Презентация состоялась 16 июля на «Сантьяго Бернабеу» и собрала более 80 000 восторженных зрителей. Подобные цифры были разве что у Криштиану Роналду, который, к слову, стал легендой Мадрида. Но вернёмся к Мбаппе.

Французский футболист взял девятый номер и сказал, что собирается отдать жизнь за клуб. Смелое заявление. Впрочем, время покажет. Что же ждёт его в плане результативности и достижений, уже предсказали букмекеры. Сперва разберёмся в котировках, а затем попробуем составить свой прогноз.

Два-три трофея в дебютном сезоне? Легко!

Первый титул в мадридском «Реале» Килиан Мбаппе может выиграть уже 14 августа. Именно на этот день запланирован матч за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой». Букмекеры считают испанский клуб фаворитом встречи и дают на его победу любым способом коэффициент 1.33. Это приблизительно 75% вероятности.

На этом мадридцы остановиться не должны, считают аналитики. Они являются главными претендентами на победу в будущем сезоне чемпионата Испании. Коэффициент составляет 1.45, что при переводе на язык вероятности переваливает за 68%. У главного конкурента — «Барселоны» — шансы заметно ниже, около 20%.

Не забываем и о Кубке с Суперкубком Испании. Конечно, шансов у «галактикос» здесь уже куда меньше. Например, на победу в Кубке Испании коэффициент составляет 3.00 (около 30%), а на победу в Суперкубке Испании — 2.10 (около 45%). Серьёзную конкуренцию может опять составить «Барселона», которую возглавил Ханси Флик. Однако мадридцы всё равно считаются фаворитами.

Зато, к сожалению для Килиана Мбаппе и мадридских поклонников, повторения «Реалом» прошлогоднего триумфа в Лиге чемпионов эксперты не ждут. Фаворитом предстоящего розыгрыша является английский «Манчестер Сити», а шансы «Реала» оценили лишь коэффициентом 4.50. Это чуть больше 20%. Негусто.

На уровне Криштиану Роналду

Что касается личных достижений Килиана Мбаппе, то здесь благоприятные прогнозы. Букмекеры ждут, что француз забьёт около 30 мячей в дебютном сезоне Ла Лиги. Коэффициенты на тотал больше 29.5 мяча и на тотал меньше 29.5 одинаковые — 1.85. Любопытно, что Криштиану Роналду забил в свой первый сезон Ла Лиги 26 мячей и вошёл в тройку лучших бомбардиров.

Португалец при этом сделал семь результативных передач. А поставить на тотал больше 6.5 ассиста у Мбаппе можно с коэффициентом 1.85. Равно как и на тотал меньше 6.5 ассиста. То есть где-то в районе 6-7 голевых пасов ждут аналитики от новоиспечённого форварда «Реала». С учётом того, что новые партнёры по атаке умеют завершать, это вполне возможно.

Прогноз и ставка на статистику Килиана Мбаппе в «Реале» в сезоне-2024/2025

Что-то подсказывает, что букмекеры немного переоценили силы Килиана Мбаппе. Забить как минимум 30 голов в дебютном сезоне будет очень непросто. Во-первых, даже в прошлом году нападающий забил лишь 27 раз в чемпионате Франции. А ведь испанская Примера отличается по уровню от французской Лиги 1.

Даже Криштиану Роналду после перехода из английского «Манчестер Юнайтед» сподобился только на 26 точных ударов в первом сезоне. А ведь французу ещё предстоит адаптироваться под новых соперников, под лигу. Ещё одна причина — никто не застрахован от травм. Всегда есть риск выпасть из обоймы и пропустить добрую часть игр.

Финальный аргумент заключается в будущей позиции нападающего. Справа Килиан Мбаппе не играет, а левый фланг ему никто не отдаст — уж очень там хорош Винисиус. Остаётся острие, которое будет отличаться от парижского, ведь играть на одного лишь Мбаппе никто не будет. Придётся привыкать. Потому ставка на тотал меньше 29.5 гола в Примере-2024/2025 выглядит уместно.

Ставка: Мбаппе забьёт не больше 29 мячей в новом сезоне Ла Лиги за 1.85.