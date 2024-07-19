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«Крылья Советов» — «Зенит», прогноз на матч РПЛ 20 июля 2024 года, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно

«Крылья Советов» — «Зенит». Осинькин испортит Семаку старт
Алексей Анисимов
«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ
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«Зенит» — чемпион. Ну и что?

20 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. И прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами букмекеров.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» 20 июля 2024 года

Аналитики ожидаемо отдают предпочтение действующему чемпиону России «Зениту». Поставить на его победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Успех «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 6.60 — около 15%. Ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 4.40 (чуть больше 20%).

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Несмотря на то что обе команды предпочитают играть в комбинационный футбол, аналитики сомневаются в высокой результативности встречи. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.92, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если голы будут забиты в обе стороны, сыграет коэффициент 2.02. В переводе на язык вероятности это 49%.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» (20.07.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Само собой, «Зенит» будет играть с «Крыльями Советов» с позиции фаворита. Даже на выезде. Даже при условии, что после ему предстоит не менее тяжёлая поездка в Казань к «Рубину». Всё-таки петербургский клуб в прошлом году взял шестое золото РПЛ подряд, а потому просто обязан показывать чемпионскую игру.

На посту главного тренера до 2030 года остался Сергей Семак, подписавший контракт прямо на поле после завершения последнего матча чемпионата России. Состав по большому счёту остался прежним, так что не требует времени на налаживание игровых связей. Фактически есть всё, чтобы сразу добиваться результата.

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Петербуржцы даже успели провести одну официальную игру, в отличие от самарской команды. В матче за Суперкубок России 13 июля они обыграли «Краснодар» со счётом 4:2, хотя реже атаковали. Самарцы же довольствовались лишь товарищеским матчем с «Химками» (2:2), которые вернулись в РПЛ из Первой лиги.

Скорее всего, «Зенит» сумеет обыграть «Крылья Советов» в матче 1-го тура чемпионата России. Однако букмекеры ошибаются, если не ждут результативных действий от последних. Дело в том, что подопечные Игоря Осинькина стабильно показывают комбинационную игру и хорошую реализацию. Плюс являются домашней командой.

В прошлом сезоне «Крылья» забили 46 мячей за 30 туров. Это больше, чем у «Краснодара» (45) и «Спартака» (41) из грандов. По результативности удалось залезть в топ-5 Российской Премьер-Лиги, а это уже о многом говорит. Кроме того, самарцы заняли восьмое место по количеству набранных очков на домашнем поле.

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Стоит учитывать и результат последней очной встречи. 30 марта этого года «Зенит» добыл в Самаре лишь ничью со счётом 1:1. Причём ещё и отыгрывался по ходу встречи. Учитывая наличие у хозяев легионеров, которые повысили уровень клуба, имеет смысл ждать сопротивления и ответных голов от них.

Ставка: обе забьют за 2.02.

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