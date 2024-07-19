«Ростов» — ЦСКА. Дебют устроит Марко Николича

20 июля на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону состоится центральный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. И прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами, которыми поделились букмекеры.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 20 июля 2024 года

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче чемпионата России «Ростов» — ЦСКА. Победа ростовчан оценивается коэффициентом 2.75, а на победу столичного клуба коэффициент варьируется в районе 2.65. И то, и другое можно представить как чуть больше 35% вероятности. При этом ничья почти столь же вероятна — коэффициент 3.60 (около 27%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Самый вероятный счёт, по мнению экспертов, может быть 1:1. Коэффициент на такое событие составляет 6.10, что приблизительно равно 16% вероятности.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (20.07.2024)

Обычно про такие матчи говорят, что игра пойдёт на три результата. «Ростов» под руководством Валерия Карпина до верхов, конечно, пока не добирался. Самое высокое место, которое удавалось занимать по итогам сезона РПЛ, — четвёртое в 2023 году.

Однако ростовчане при Карпине являются крайне неуступчивым соперником. При том факте, что подбор футболистов у них, мягко говоря, далёк от чемпионского. Например, от того же зенитовского. Среди самых дорогих игроков Данил Глебов и Даниил Уткин, а также довольно возрастные Максим Осипенко и Николай Комличенко.

Благо удалось усилиться ещё зимой. Прямо сейчас здорово проявляет себя Роналдо, да и остальные уже привыкли друг к другу и к тренерскому штабу. Также стоит сказать, что «Ростов» хорошо играет на своём поле. В прошлом сезоне чемпионата России клуб вошёл в четвёрку лучших по набранным очкам в домашних матчах.

Впрочем, у ЦСКА есть чем крыть. Армейцы усилили сразу несколько линий. Во-первых, главным тренером стал Марко Николич, а помогает ему Алексей Березуцкий. Этот дуэт выглядит многообещающе. Во-вторых, на случай ухода Фёдора Чалова теперь есть Секу Койта из «РБЗальцбурга» и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива».

В уме держим возвращение Адольфо Гайча и Кристияна Бистровича из аренд. Тренерский штаб захотел дать им ещё один шанс. Плюс теперь доступен крайний защитник Данил Круговой, который не играл ранее из-за контракта с «Зенитом». Обновлённые красно-синие наверняка захотят начать новый сезон с победы, а потому настрой будет соответствующий.

Вот мы и подошли к выбору ставки. А выбор банален. Оба клуба выглядят внушительно и заряженно перед стартом нового сезона, так что обязательно упрутся в результат. С учётом того, что погода в субботу вечером в Ростове-на-Дону будет совсем не футбольная (выше 30°С), ничья устроит всех. Вариант посмелее — 1:1.

Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.10.