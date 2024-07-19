Экспресс с коэффициентом 11.62: «Фиорентину» ждёт успех, «Аякс» устал

«Фиолетовые» выбирают простых соперников для товарищеских матчей, а вот нидерландский клуб лёгких путей не ищет.

Уже завтра 20 июля стартуют первые матчи нового сезона РПЛ. Ну а пока мы их ждём, отвлечёмся на товарищеские встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.62.

Прогноз на матч «Аякс» — «Олимпиакос»

Для «Аякса» важно как следует подготовиться к новому сезону и квалификации в еврокубки. Поэтому у клуба очень плотный график. Вчера он выиграл у «Аль-Васла» со счётом 2:1, а сегодня уже встретится с «Олимпиакосом».

Если оценить предсезонную подготовку нидерландского клуба в целом, то она неплохая. Первую товарищескую встречу «Аякс» проиграл «ПЕК Зволле» (0:1), но затем собрался и победил «Сент-Трюйден» (4:0) и «Рейнджерс» (2:1).

«Олимпиакос» получил ещё большую популярность из-за минувшего сезона в Лиге конференций. Он стал чемпионом, в финале победив «Фиорентину» 1:0 (1:0 д.вр.). Для греческого клуба это огромный праздник. Теперь нельзя падать уровнем ниже. Но предсезонная подготовка для красно-белых только начинается и пока не ясно, на что они способны.

Мы предполагаем, что «Аяксу» будет сложно играть второй матч подряд. Наверняка последует большая ротация, будут произведены изменения в составе. Если нет, то скажется усталость. Предлагаем поставить на победу «Олимпиакоса» за 3.75.

Прогноз на матч «Слайго Роверс» — «Эвертон»

«Эвертон» ожидает первая игра после завершения сезона АПЛ. Подготовка только начинается для ирисок. А вот «Слайго Роверс» уже вовсю проводит матчи первенства Ирландии.

«Ириски» пытаются укрепить состав. Они уже приобрели Илимана Ндиайе из «Марселя», а также Тима Айрогбунама из «Астон Виллы». Всё это для улучшения атаки. А вот потеря защитника Бена Годфри наверняка ощущается. В минувшем сезоне «Эвертон» занял 15-е место в таблице АПЛ и это не его уровень. Посмотрим, получится ли поднять планку.

«Слайго Роверс» выйдет на поле в приподнятом настроении. Он одержал три победы кряду в чемпионате Ирландии. Победили «красные» во встречах со «Слайго Роверс» (2:0), «Дерри Сити» (2:1) и «Богемиансом» (2:0). Пока команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка в 24 встречах.

Мы бы не стали сразу делать из «Слайго Роверс» аутсайдера. Всё-таки команда на ходу, она уже проводит официальные матчи, знает чего хочет в этом сезоне. Да и тактика поставлена. «Эвертон» наверняка ждут изменения, а значит качество его игры заметно просядет. Оно и так было не лучшим в минувшем сезоне. Предлагаем ставку на победу «Слайго Роверс» с форой (+2) за 1.77.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Реджана»

«Фиорентину» ждёт уже второй товарищеский матч во время предсезонной подготовки. Первый она провела со своим дублем и выиграла с разгромным счётом 5:2. Минувший розыгрыша Серии А «фиолетовые» завершили на восьмой строчке, получив право выступать в Лиге конференций. Поэтому нужно пройти хорошую подготовку к предстоящему сезону.

Для «Реджаны» этот матч будет первым после завершения сезона. Команда выступает в Серии В и больших успехов там не достигла. Минувший розыгрыш она завершила на 11-й строчке. Вряд ли у «Фиорентины» возникнут проблемы с середняком второго по значимости дивизиона Италии. Предлагаем поставить на победу «фиолетовых» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс на 19 июля

Ставка 1: победа «Олимпиакоса» в матче с «Аяксом» за 3.75.

Ставка 2: победа «Слайго Роверс» с форой (+2) в игре с «Эвертоном» за 1.77.

Ставка 3: победа «Фиорентины» в матче с «Реджаной» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Общий коэффициент: 3.75 Х 1.77 Х 1.75 = 11.62.