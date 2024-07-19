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Урал — Шинник: прогноз на матч Первой лиги 20 июля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Урал» — «Шинник». Идея с отставкой Гончаренко работает
Михаил Коробов
«Урал» — «Шинник»: прогноз на матч Первой лиги
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Оранжево-чёрные воодушевлены. Пока эмоциональный подъём работает, нужно работать над обретением стабильности.

20 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Урал» — «Шинник». Начало игры — в 12:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 1.60. Успех ярославцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Урал» — «Шинник» 20 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Урал» — «Шинник» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют екатеринбуржцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол ярославцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Урал» — «Шинник» (20.07.2024)

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
20 июля 2024, суббота. 12:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начался новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 20 июля запланирован матч, который откроет программу 2-го тура Первой лиги. На стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и «Шинник». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 мск.

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«Урал» начал сезон с уверенной домашней победы. Он обыграл «Сочи» (2:0). Началась встреча для хозяев, скажем так, волнительно. Соперник создал очень опасный момент, но неправильно подошёл к его реализации. Всю оставшуюся часть встречи екатеринбуржцы владели инициативой и в целом были лучше.

Оранжево-чёрные подтверждают правильность идеи с отставкой Виктора Гончаренко. Под руководством Евгения Аверьянова команда воспряла духом. Она встала на путь исправления, сделав шаг в сторону возвращения в РПЛ.

Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что команда провела качественную подготовку летом, но первая победа ни о чём не говорит. Он подчеркнул, что необходимо закреплять игру и добиваться успеха в каждом матче. Хорошо бы и настрой сохранять.

Минувший сезон екатеринбуржцы тоже начали отлично, но потом последовал жуткий спад и затяжной кризис. Главная задача Аверьянова — не наступить на те же грабли, которые облюбовал Гончаренко. Нельзя допустить, чтобы в какой-то момент команда потеряла стимул и перестала верить в задумки тренера.

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У «Шинника» с этим полный порядок. Команда полностью доверяет Дмитрию Черышеву. Несмотря на очень сильно ограниченные резервы, по итогам минувшего сезона команда финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Под занавес она набрала отменный ход.

Пережитая летом встряска состава выбила чёрно-синих из колеи. Клуб покинули несколько важных футболистов, им на замену были взяты в аренду или подписаны на правах свободного агента новые игроки. Пока что они не лучшим образом вписываются в рисунок игры Дмитрия Черышева.

В матче 1-го тура Первой лиги «Шинник» дома проиграл выступавшему в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России «Ротору» (0:1). Чёрно-синие чаще владели инициативой. Они выиграли по владению мячом, чаще создавали опасные атаки и нанесли больше ударов, в частности в створ. Всё оказалось тщетно.

С одной стороны, поражение незакономерно. С другой, «Шинник» уступил команде, даже обладающей ещё меньшими резервами, чем он. Чего тогда можно ожидать от встречи с «Уралом», комплектация состава которого лучше? Заключить пари на победу «Урала» и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.07.

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Минувший сезон чёрно-синие тоже начали неудачно — с двух поражений. Им нужно время, чтобы привыкнуть к пережитым летом изменениям, притереться. У екатеринбуржцев тоже немало изменилось летом. Много важных футболистов ушло, но команда оказалась очень хорошо готова к новому сезону.

Воодушевление от смены главного тренера в действии. Пока оно действует, необходимо отлаживать механизмы и делать команду стабильнее. Посмотрим, как с этой задачей справится Аверьянов. Матч с «Сочи» оставил о нём очень приятное впечатление. Теперь необходимо закрепить успех.

Слишком много забитых мячей не ждём. Во-первых, у екатеринбуржцев хорошо скомпонована оборона и качественный контроль мяча. Они стремятся к доминированию и мало что позволяют соперникам у своих ворот. Во-вторых, у «Шинника» плохи дела с результативностью. В прошлом сезоне Первой лиги он забил только 39 мячей, сам пропустил тоже немного — 41.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Урал» — «Шинник» 20 июля 2024 года

«Урал» на данном этапе выглядит сильнее «Шинника». У него уже хорошо функционирует тактика Аверьянова и пока что нет проседаний в концентрации. Чёрно-синие оказались хуже готовы к началу нового сезона. Если на выезде они не сумели победить «Ротор», то в гостях тем более вряд ли сумеют избежать поражения во встрече с екатеринбуржцами.

Ставка: победа «Урала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.

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