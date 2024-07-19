«Локомотив» — «Акрон». Галактионов преподаст урок дебютанту

20 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Акрон». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.57. Успех тольяттинцев оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон» 20 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Акрон» (20.07.2024)

20 июля начнётся новый сезон РПЛ. Летом команды тщательно готовились, чтобы подойти к матчам 1-го тура в хорошем тонусе. Посмотрим, кто продуктивнее провёл сборы — «Локомотив» или «Акрон». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Железнодорожники летом больше потеряли, чем приобрели. Они расстались с многолетним лидером Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым, Артёмом Дзюбой и Максимом Глушенковым. Болельщики ждали, что последуют качественные замены, но клуб приобрёл только нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва и много молодёжи.

Капитан команды Дмитрий Баринов остался недоволен произошедшими переменами. Он считает, что «Локомотив» начал двигаться в обратную от прогресса сторону. По мнению полузащитника, текущий состав неспособен решать серьёзные задачи. Он действительно слишком молод и не готов к этому.

Михаил Галактионов согласился, что Миранчук и Глушенков были системообразующими игроками. Однако также он отметил, что всецело сосредоточен на настоящем. На слова Баринова о серьёзных задачах он ответил, что, значит, придётся напрягаться.

Тренеру предстоит проделать много работы. Благо он хорошо умеет раскрывать потенциал. Галактионов долго проработал наставником молодёжной сборной России. Этот опыт непременно пригодится. Среди новичков есть перспективные. Необходимо наставить их на правильный путь. Первый этап — освоение в лиге.

Для «Акрона» этот этап ещё более важен и труден. У «Локомотива» всего лишь появилось несколько незакрытых позиций, на которые будет пробоваться молодёжь. Клуб из Тольятти же впервые вышел в РПЛ. Знакомых с первенством футболистов в его составе можно по пальцам сосчитать.

Летом «Акрон» покинули практически все ведущие игроки. Пополнили состав клуба несколько легионеров и, опять же, молодёжь. Заур Тедеев с позитивом отреагировал на трансферы. Он отметил сильные стороны иностранцев и подчеркнул, что видит их лидерами команды.

Несмотря на глобальную перестройку состава, «Акрон» на удивление здорово провёл сборы. Он дважды победил «Антальяспор» (4:0 и 3:2), а ещё обыграл «Ениджами Агделен» (7:0) и «Хан-Тенгри» (5:2). Хотя делать выводы по сборам, конечно же, не стоит.

В РПЛ тольяттинцы пробрались не без труда и везения. Им пришлось отдать все силы для того, чтобы победить в стыках испытывающий очень большие проблемы «Урал». И с тех пор «Акрон» стал только менее привлекателен. Он претерпел слишком много перемен.

Тедеев выстраивает команду с нуля. У него может уйти много времени на отлаживание механизмов. Предлагаем заключить пари на то, что «Локомотив» победит и тотал будет больше 1.5 мяча, за коэффициент 1.84. Главное для Галактионова — не допустить недооценки соперника.

Дебютант не представляет большой угрозы, но удивить может. В прошлом сезоне лучше тольяттинцев на выезде в Первой лиге выступали только «Химки». Впрочем, и у железнодорожников всего лишь одно поражение в минувшем розыгрыше РПЛ дома. Ничьих, правда, многовато — семь.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон» 20 июля 2024 года

«Локомотив» лучше готов к новому сезону даже не столько физически, сколько в плане лучшей комплектации состава. У него сохранилось многое из наигранного в прошлом сезоне. Тедеев в гораздо менее приятной ситуации, нежели Галактионов. «Акрон» начинает новую главу, не имея ничего за душой.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.