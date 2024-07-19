«Динамо» М — «Факел». Бело-голубые стали ещё сильнее

20 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Факел». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.67. Успех воронежцев оценён в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 20 июля 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Динамо» М — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (20.07.2024)

20 июля начнётся новый сезон РПЛ. Летом команды тщательно готовились, чтобы подойти к матчам 1-го тура первенства в хорошем тонусе. Посмотрим, кто продуктивнее провёл сборы — московское «Динамо» или «Факел». Команды померяются силами на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Динамо» было очень близко к тому, чтобы выиграть минувший розыгрыш РПЛ. Чего от него ожидать в новом сезоне? За лето команда практически не изменилась. Из важного только расставание с Фёдором Смоловым и приобретение надёжного голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва.

Трансферы строго по существу, без излишней одержимости. Может быть, больше и не нужно? В прошлом сезоне подопечные Марцела Лички неплохо справлялись с поставленными задачами и временами показывали действительно чемпионский футбол. Они трижды победили «Зенит» (с учётом Кубка России).

Рисунок игры «Динамо» постоянно становится лучше. Наблюдается прогресс у игроков. Сезон-2023/2024 фантастически провёл Константин Тюкавин. В 30 встречах в первенстве он записал на свой счёт 15 голов и девять результативных передач. Нападающий забивал очень красивые и важные голы.

Тюкавин классно разбирался в сложных ситуациях, когда казалось бы, шансов отличиться уже нет. По версии тренеров и капитанов, 22-летний нападающий стал лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/2024. На сборах Марцел Личка полноценно задействовал его только в последней контрольной встрече со «Спартаком». Бело-голубые выиграли в серии послематчевых пенальти.

К встрече с «Факелом» Константин должен подойти в оптимальных кондициях. Чрезмерных нагрузок на сборах не было, но и совсем без игровой практики Тюкавин не сидел. Сумеют ли «огнеопасные» остановить молодую звезду РПЛ? Прошлый сезон они закончили на хорошей ноте.

Назначение Игоря Черевченко воодушевило команду из Воронежа. После четырёх поражений подряд она сыграла вничью с «Сочи» (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Уралом» (0:0). Уступила «Локомотиву» (0:2), а победила «Ахмат» (2:0). В результате команда финишировала на 11-й строчке в турнирной таблице первенства.

Выяснилось, что Черевченко отлично подходит «Факелу». Он продолжает развивать корнями проросший в структуру клуба оборонительный футбол с быстрыми контратаками. «Зениту» воронежцы позволили нанести только четыре удара в створ. Для любой команды они неудобны.

Правда, есть оговорка. Крайне неудобны «огнеопасные» дома. Невероятная поддержка родных болельщиков очень им помогает. На выезде воронежцы весьма уязвимы. Они выиграли только 3 из 15 матчей минувшего розыгрыша чемпионата России в гостях и четыре раза сыграли вничью.

Летом состав «Факела» изменился значительно больше, чем комплектация «Динамо». Черевченко может потребоваться время на то, чтобы встроить новобранцев в свою систему. Многие из них совершенно незнакомы с ритмом РПЛ. Поставить на победу «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

У бело-голубых совсем мало изменений, но они должны оказать больше влияния на игру команды, а это гораздо важнее. Лунёв умеет грамотно управлять защитой. Да и Личка уже показывал, что способен адаптироваться к условиям и выстаивать качественный оборонительный футбол, если того требует ситуация.

Безусловно, Личка хотел бы больше точечных усилений. Он считает, что для здоровой конкуренции в составе не хватает нескольких элитных игроков. Многие с ним согласятся. Возможно, слова чеха окажут действие на руководство, но пока что укрепления состава не предвидится. Придётся выжимать максимум из имеющегося.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 20 июля 2024 года

У москвичей всё хорошо в нападении, и точечное усиление должно помочь улучшить оборону. Конечно, хотелось бы большего, но таковы реалии. Дома бело-голубые должны победить «Факел», но лёгкой прогулки не ожидается. Соперник очень компактно обороняется. Разгрома не предвидится.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.