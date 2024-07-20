«Динамо» — «Факел». Личка прервёт 22-летнюю серию

20 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Факел». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы относительно исхода и результативности предстоящей встречи. Разбираемся в котировках вместе.

«Динамо» ждало этого больше 20 лет

Букмекеры отдают явное предпочтение московскому «Динамо» в предстоящем матче 1-го тура РПЛ. Поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности. Успех «Факела» оценивается коэффициентом 6.20 — лишь 16% вероятности.

И это хорошо для москвичей. Дело в том, что они не могут обыграть воронежский клуб со времён Высшего дивизиона чемпионата России, то есть с 2001 года. Начиная с 2016 года соперники встретились шесть раз, в том числе дважды в ФНЛ. В половине случаев была ничья, в другой половине побеждали «огнеопасные».

Получается, что последняя победа «Динамо» над «Факелом» случилась 22 полных года назад. На этот раз встреча пройдёт в Москве. С учётом добротного прошлого сезона в исполнении подопечных Марцела Лички, у них есть все шансы прервать эту серию. В ничью эксперты тоже не сильно верят: коэффициент 4.00.

Андрей Лунёв во всей красе

Пока с входящими трансферами у «Динамо» туго. Хорошо, что удалось сохранить Константина Тюкавина, который в прошлом сезоне вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. Однако в 1-м туре нового сезона аналитики не ждут от бело-голубых высокой результативности.

Если хозяева забьют больше 2.5 мяча, сыграет коэффициент 3.40. Если меньше 2.5 мяча — коэффициент 1.32. При этом самый вероятный счёт, по мнению экспертов, может быть 1:0 в пользу принимающей стороны. Коэффициент на минимальную победу москвичей составляет 6.70. Где-то рядом счёт 1:1 с коэффициентом 7.00.

Впрочем, «Факелу» будет не так просто рассчитывать даже на один гол. Московский клуб сумел найти достойную замену ушедшему Антону Шунину. Теперь ворота на пару с Игорем Лещуком защищает Андрей Лунёв. Возможно, поэтому букмекеры дают на гол воронежцев коэффициент 1.61 — меньше 65%. При этом тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90.

Тюкавин нагрузит Беленова

Букмекеры ждут, что «Динамо» активно начнёт матч с «Факелом». Самым вероятным временем первого гола, судя по котировкам, считаются первые 10 минут. Коэффициент на такое событие составляет 4.40, что можно представить как 23% вероятности. На фоне остальных значений (коэффициенты 5.00, 6.00, 7.30 и далее) кажется вполне возможным.

При этом работы у Александра Беленова предвидится больше, чем у Андрея Лунёва. Победа москвичей над воронежцами по ударам в створ ворот оценивается коэффициентом 1.36 (почти 75% вероятности), победа по угловым — коэффициентом 1.35. А вот нарушать правила чаще будут гости, считают аналитики. Коэффициент на их победу по фолам 1.55 (против 2.75 на хозяев).

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Факел» (20.07.2024)

Современный «Факел», конечно, всегда встаёт костью в горле у «Динамо». Однако на этот раз в Москве оказать должное сопротивление будет тяжело. За пять матчей в концовке прошлого сезона под руководством Игоря Черевченко воронежский клуб сумел забить всего три гола. И это не сильно похоже на то, как всё начиналось с Вадимом Евсеевым.

Важно также отметить, что пропускали воронежцы на финише тоже мало. Всего три раза. Тогда стояла задача остаться в лиге. Впрочем, начинать новый сезон предстоит с выезда, а последний выезд в прошлом Игорь Черевченко проиграл со счётом 0:2 — московскому «Локомотиву». Есть все шансы повторить результат.

«Динамо» вошло в тройку лучших по числу набранных очков в домашних матчах по итогам прошлого розыгрыша РПЛ. Просто так разгуливать с мячом на чужой половине поля воронежцам не дадут. Но и сами хозяева могут рассчитывать разве что на один-два гола, учитывая показатели «Факела» и результаты прошлых очных встреч.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча.