Экспресс на РПЛ с коэффициентом 12.34: «Зенит» и ЦСКА ждут неприятности

Сегодня стартует 1-й тур РПЛ. В новом сезоне нас ждёт много интересного. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.34.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон»

Железнодорожники летом больше потеряли, чем приобрели. Они расстались с многолетним лидером Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым, Артёмом Дзюбой и Максимом Глушенковым. Тренеру предстоит проделать много работы. Благо он хорошо умеет раскрывать потенциал. Галактионов долго проработал наставником молодёжной сборной России. Этот опыт непременно пригодится.

Клуб из Тольятти впервые вышел в РПЛ. Знакомых с первенством футболистов в его составе можно по пальцам сосчитать. Летом «Акрон» покинули практически все ведущие игроки. А пришли несколько легионеров и, опять же, молодёжь. Несмотря на глобальную перестройку состава, «Акрон» на удивление здорово провёл сборы. Он дважды победил «Антальяспор» (4:0 и 3:2), а ещё обыграл «Ениджами Агделен» (7:0) и «Хан-Тенгри» (5:2).

Тедеев выстраивает команду с нуля. У него может уйти много времени на отлаживание механизмов. Предлагаем заключить пари на тотал больше 2.5 мяча за 1.78. Пока команды будут привыкать к ритму, нас ждёт немало ошибок, но и много моментов.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

«Зенит» будет играть с «Крыльями Советов» с позиции фаворита. Даже на выезде. Даже при условии, что потом ему предстоит не менее тяжёлая поездка в Казань к «Рубину». Всё-таки петербургский клуб в прошлом году взял шестое золото РПЛ подряд, а потому просто обязан показывать чемпионскую игру. Состав по большому счёту остался прежним, так что не требует времени на налаживание игровых связей. Фактически есть всё, чтобы сразу добиваться результата.

Петербуржцы даже успели провести одну официальную игру, в отличие от самарской команды. В матче за Суперкубок России 13 июля они обыграли «Краснодар» со счётом 4:2, хотя реже атаковали. Самарцы же довольствовались лишь товарищеским матчем с «Химками» (2:2), которые вернулись в РПЛ из Первой лиги.

В прошлом сезоне «Крылья» забили 46 мячей за 30 туров. Это больше, чем у «Краснодара» (45) и «Спартака» (41) из грандов. По результативности удалось залезть в топ-5 Российской Премьер-Лиги, а это уже о многом говорит. Стоит учитывать и результат последней очной встречи. 30 марта этого года «Зенит» добыл в Самаре лишь ничью со счётом 1:1. Причём ещё и отыгрывался по ходу встречи. Поэтому мы предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.98.

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

Обычно про такие матчи говорят, что игра пойдёт на три результата. «Ростов» под руководством Валерия Карпина до верхов, конечно, пока не добирался. Самое высокое место, которое удавалось занимать по итогам сезона РПЛ, — четвёртое в 2023 году. Однако ростовчане при Карпине являются крайне неуступчивым соперником. При том факте, что подбор футболистов у них, мягко говоря, далёк от чемпионского. Например, от того же зенитовского.

Армейцы усилили сразу несколько линий. Во-первых, главным тренером стал Марко Николич, а помогает ему Алексей Березуцкий. Этот дуэт выглядит многообещающе. Во-вторых, на случай ухода Фёдора Чалова теперь есть Секу Койта и Рифат Жемалетдинов. Обновлённые красно-синие наверняка захотят начать новый сезон с победы, а потому настрой будет соответствующий.

Вот мы и подошли к выбору ставки. А выбор банален. Оба клуба выглядят внушительно и заряженно перед стартом нового сезона, так что обязательно упрутся в результат. С учётом того, что погода в субботу вечером в Ростове-на-Дону будет совсем не футбольная (выше 30°С), ничья устроит всех. Ставки на этот исход принимают за 3.20.

Экспресс на 20 июля

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Локомотив» — «Акрон» за 1.78.

Ставка 2: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Зенит» за 1.98.

Ставка 3: ничья в игре «Ростов» — ЦСКА за 3.20.

Общий коэффициент: 1.78 Х 1.98 Х 3.20 = 12.34.