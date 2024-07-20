Джейк Пол — Майк Перри. Это куда сложнее, чем Майк Тайсон

Рано утром 21 июля по московскому времени в США пройдёт боксёрский турнир. В главном событии вечера сразятся популярный блогер Джейк Пол и экс-боец UFC и звезда кулачных боёв Майк Перри. Поединок будет состоять из восьми раундов. Рассказываем, чего ждать от боя, который должен получиться ярким.

Когда и где пройдёт бой Пол — Перри

Поединок Пол — Перри состоится в рамках вечера бокса на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США). Ориентировочное начало боя — 21 июля в 6:00 мск.

Где смотреть бой Джейк Пол — Майк Перри

Прямую трансляцию боя Пол — Перри можно будет посмотреть на онлайн-платформе DAZN.

Ставки и коэффициенты на бой Пол — Перри

Букмекеры считают фаворитом Джейка Пола. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.20. Успех Майка Перри оценили котировкой 5.40. Ничья маловероятна, поставить на неё можно за 16.0.

По оценкам аналитиков, бой, скорее, завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.61. На то, что бойцы проведут в ринге все восемь раундов, можно сделать ставку за 2.18.

На нокаут от Пола предлагают коэффициент 2.05, а на то, что Перри нокаутирует соперника, можно поставить за 10.0.

Так ли хорош Джейк Пол?

Блогер удивил многих, одержав несколько побед над профессиональными бойцами. У него уже девять побед над такими парнями, как Бен Аскрен, Тайрон Вудли, Нейт Диаз. Любитель оказался способным боксёром, он быстро учится и завоёвывает любовь поклонников.

Правда, многие по-прежнему сомневаются в реальном таланте Джейка. Во-первых, ряд экспертов высказывали подозрения в чистоте его боёв. Слишком беспомощными выглядели его соперники, пусть уже и завершившие профессиональную карьеру. Во-вторых, Пол выбирает себе в оппоненты только тех, кто заметно старше него. А вместо Перри он и вовсе должен был драться с 58-летним Майком Тайсоном. Скорее всего, этот бой превратился бы в избиение легенды.

Ну и не будем забывать, что в своём единственном бою с боксёром, пусть и не самым выдающимся — Томми Фьюри — Джейк потерпел поражение. После чего его соперники из числа боксёров были совсем уж слабыми.

Платиновый нашёл себя

На фоне всего этого Майк Перри может стать проблемой для блогера. Он не настолько старше — разница в возрасте всего пять лет. Ну и, в отличие от многих соперников Джейка, Перри по-прежнему выступает.

Да, он не стал звездой UFC, хотя его бои были неизменно яркими. Зато Майк раскрылся в боях на голых кулаках. Он стал одной из главных звёзд промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. Пять боёв — пять побед. Первый номер рейтинга и претендент на чемпионский титул в среднем весе. Отличная карьера!

Есть и минусы. Во-первых, работать в мягких перчатках в ринге — совсем не то в сравнении с голыми кулаками. Удар становится слабее, а весят перчатки прилично. Во-вторых, Перри не признаёт компромиссов, а значит, столкнётся с проблемами в защите.

Ну и неудачный боксёрский опыт. В 2015 году Майк провёл бой с Кеннетом Макнилом и отправился в нокаут в четвёртом раунде. Да, прошло много времени, но опыта в формате бокса у Пола намного больше.

На что ставить в бою Пол — Перри

Конечно, Джейк Пол — фаворит поединка, но, кажется, коэффициент на победу блогера завышен. Перри — серьёзный ударник, находится в расцвете сил и не уступит в выносливости. Да, у Пола куда больше опыта в боксе, а защита Перри оставляет желать лучшего, однако Майк умеет терпеть и будет постоянно оказывать давление на Джейка.

Выстоит ли Пол в таком ритме? Если бой затянется и перейдёт в поздние раунды, то там у Перри вполне может быть преимущество. Есть резон рискнуть и поставить на победу Майка за хороший коэффициент.

Ставка: победа Майка Перри за 5.40.