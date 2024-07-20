БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Оренбург — Спартак, прогноз на матч РПЛ 21 июля 2024 года, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно

«Оренбург» — «Спартак». По следам Абаскаля и Слишковича
Алексей Анисимов
«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
«Спартак» провалил последние три выезда в Оренбург. Есть предпосылки к четвёртой неудаче.

21 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. И, прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами букмекеров.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» 21 июля 2024 года

Несмотря на разницу в классе, аналитики не могут выделить явного фаворита в предстоящем матче РПЛ. Однако они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, что можно представить как 44% вероятности. Успех «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.20 — около 30%.

Вместе с тем букмекеры склоняются к тому, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Голы в обе стороны можно взять за 1.68, при этом самый вероятный счёт по итогам 90 минут — 1:1. Коэффициент на ничью составляет 3.70, что чуть больше 25% вероятности.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» (21.07.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Судя по всему, «Спартаку» будет очень тяжело в Оренбурге. Конечно, вы можете заметить, что команда сменила тренера и произвела точечные улучшения. И будете правы. Во-первых, приход Деяна Станковича должен как минимум взбодрить команду после Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

Материалы по теме
Аббос Файзуллаев быстро вернётся в ЦСКА. Что ждать от группы С на ОИ-2024?
Аббос Файзуллаев быстро вернётся в ЦСКА. Что ждать от группы С на ОИ-2024?

При этом Станкович имеет неплохой опыт работы, в том числе негативный — с итальянской «Сампдорией». Это может быть полезно. К слову, сербский специалист уже внёс кое-какие изменения в игру красно-белых. А именно подкрутил стандартные положения. Это может спасти на искусственном оренбургском поле.

Второй момент заключается в трансфере Виллиана Жозе. Бразилец попылил в «Реале Сосьедад» и «Бетисе», так что имеет класс и умеет играть против крепких соперников. Вполне вероятно, что будет выделяться на фоне остальных. Однако ему наверняка потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к специфике лиги и полям.

Кроме того, против «Спартака» будет играть отсутствие Квинси Промеса. Потеря нидерландца уже стала для клуба ключевой. Александр Соболев забуксовал, забив в прошлом сезоне всего пять мячей. Бонгонда и Хлусевич были полезны, но на роль голеадоров-спасителей всё же не тянут.

Плюсуйте сюда то, что «Оренбург» сохранил на посту главного тренера Давида Деограсию и выделил деньги на усиление. В летнее трансферное окно были подписаны пара южноамериканских игроков, а также несколько защитников с российским паспортом. На своём поле оренбуржцы наверняка захотят начать сезон с приятной ноты.

Материалы по теме
ОИ-2024, футбол. Анри и Ляказетта ждут проблемы без Мбаппе
ОИ-2024, футбол. Анри и Ляказетта ждут проблемы без Мбаппе

Не забываем и про искусственное поле, которое обязательно внесёт свою лепту в результат. Три прошлых выезда на «Газовик» «Спартак» провалил: дважды проиграл и не забил ни одного мяча. Вполне вероятно, что провалит и предстоящий. Победу хозяев ждать рискованно, а вот ничью или тотал меньше 2.5 мяча — легко.

Ставка: ничья за 3.70.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android