«Сочи» — «Балтика». Морено проведёт работу над ошибками

21 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Сочи» — «Балтика». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.10. Успех калининградцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Сочи» — «Балтика» 21 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Сочи» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол калининградцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Сочи» — «Балтика» (21.07.2024)

Начался новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 21 июля запланированы четыре встречи 2-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Фишт» померяются силами «Сочи» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Сочи» начал сезон неудачно, хотя шансы на первую в сезоне выездную победу у него были. Подопечные Роберта Морено создали первый момент во встрече с «Уралом». И, надо сказать, очень опасный. Если бы Сауль Гуарирапа с убойной позиции не пробил пяткой прямо в голкипера, встреча могла бы развернуться совершенно иначе.

Всё, что было после данного эпизода — это доминирование «Урала». Он выступил очень уверенно и закономерно победил со счётом 2:0. У сочинцев получалось угрожать сопернику только дальними ударами, да и те все улетели в молоко. Морено признал, что в некоторых компонентах соперник был лучше его подопечных.

Что ж, первый блин получился комом. Необходимо провести работу над ошибками и исправиться. В Роберте Морено сомневаться не приходится. Под занавес минувшего сезона в очень короткие сроки испанский специалист сотворил из главного аутсайдера РПЛ конкурентоспособного середняка.

Летом «Сочи» потерял много важных футболистов, но на замену приобрёл перспективных. Есть уверенность, что в кратчайшие сроки у обновлённого «Сочи» появится сыгранность и последуют хорошие результаты. Роберт Морено долго ждать не заставит.

У «Балтики» перспективы менее радужные. Летом команда буквально рассыпалась. Сергей Игнашевич покинул должность главного тренера, и практически все ведущие футболисты разбежались кто куда. Руководству пришлось выбирать новую стратегию развития.

Выбор пал на неожиданный вариант. Новым тренером «Балтики» стал 33-летний Александр Грищенко, не сумевший в прошлом сезоне вернуть «Велес» в Первую лигу. Может ли команда с таким тренером претендовать на возвращение в РПЛ? Весьма сомнительно.

Встреча 1-го тура Первой лиги только укрепляет сомнения. Калининградцы сыграли вничью с тоже пережившей немало важных перемен «Родиной» (0:0). Бо́льшую часть встречи москвичи смотрелись лучше. Только в концовке у «Балтики» появился действительно опасный момент.

Калининградцы заработали штрафной удар. В совершенно необязательной ситуации Митя Крижан нарушил правила в хорошей для удара точке на Владиславе Саусе. Алекс Фернандес пробил очень здорово, но мяч предательски не докрутился. Он только сотряс каркас ворот.

Заключить пари на победу «Сочи» в игре с «Балтикой» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Стоит сказать, что обновлённой состав калининградской команды интересен. В ней есть футболисты, способные делать разницу. Однако под руководством Грищенко их талант вряд ли раскроется полноценно.

Немаловажно, что грядущая встреча состоится на стадионе «Фишт». У подопечных Морено будет преимущество в виде поддержки родных трибун. Для калининградцев домашние стены не менее важны. Они победили только в 1 из 15 матчей минувшего розыгрыша РПЛ на выезде, а также два раза сыграли вничью. Это худший показатель.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Сочи» — «Балтика» 21 июля 2024 года

Первые матчи сезона мало о чём говорят. Команды подходили к ним не в лучшем тонусе, с не до конца отлаженными механизмами. Дальше будет интереснее, особенно у «Сочи». Роберт Морено учится на ошибках и быстро исправляет недочёты. Умеет ли так же новый наставник «Балтики»? Вопрос риторический.

Ставка: победа «Сочи» за 2.10.