«Ахмат» — «Краснодар». Адиев выявит слабости Мусаева

Грозненцы не дадут «быкам» играть в свой футбол. Они отлично подстраиваются под соперников.

21 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.30. Успех грозненцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» (21.07.2024)

Начинается новый сезон Российской Премьер-Лиги. 21 июля состоятся три встречи 1-го тура. В одной из них на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет вице-чемпиона первенства — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Под занавес минувшего сезона «Ахмат» очень здорово прибавил. Выдав серию из пяти побед, он спасся от вылета в Первую лигу. Выручил грозненцев работавший главным тренером сборной Казахстана Магомед Адиев. Он изменил образ мышления футболистов и игру клуба.

Адиев заставил «Ахмат» поверить, что он заслуживает куда большего, чем вылет в Первую лигу. Команда воспряла духом и победила ряд сильных соперников. Она показала, что умеет быть разносторонней и результативной. Игра грозненцев в нападении улучшилась сильнее прочего. Они стали создавать больше опасных моментов и чаще доводить атаки до логического завершения.

Летом «Ахмат» расстался с несколькими футболистами, в частности с лучшим бомбардиром команды Мохамедом Конате. Это потеря, ведь форвард заметно выделялся техникой и голевым чутьём на фоне многих других футболистов чемпионата России.

На замену Конате был приобретён аргентинский полузащитник Мауро Луна Диале. Ещё грозненцы взяли в аренду защитника «Зенита» Арсена Адамова и в качестве свободного агента подписали игрока обороны Александра Жирова, который в прошлом сезоне выступал за «Балтику».

Адиеву придётся постараться для того, чтобы компенсировать уход Конате. Новичок-аргентинец — это замена не по позиции. Возможно, специалист будет вынужден менять схему игры, чтобы извлечь максимальную выгоду из имеющихся резервов. Впрочем, это не лишает грозненцев шансов на победу в первом матче нового сезона РПЛ.

«Краснодар» летом претерпел большие изменения. Матвей Сафонов уехал в «ПСЖ», ведущий защитник Сергей Волков перебрался в «Зенит», и ещё один из лидеров обороны — Хуниор Алонсо — перешёл в «Атлетико Минейро».

Потерь не очень много, но они весьма важны. В обратном направлении последовали пять футболистов. Присоединились к «Краснодару» защитник «Сан-Паулу» Диего Коста, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и ряд ветеранов — Фёдор Смолов, живая легенда клуба Юрий Газинский и Юрий Дюпин.

Напрягает большое количество ветеранов. С одной стороны, их опыт не будет лишним. С другой — последние несколько лет они показывают посредственную игру и регрессируют. Мурад Мусаев набрал тех, с кем вместе работал когда-то. Остаётся непонятным только вопрос — зачем?

С трудом верится, что в таком составе «Краснодар» сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в новом сезоне. Петербуржцы и другие клубы РПЛ усилились интереснее. Заключить пари на ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

После назначения Мусаева у чёрно-зелёных появилось много проблем оборонительного характера. Даже несмотря на старания Сафонова и топовых иностранных защитников, они были очень заметны. Команда из Краснодара много ошибалась и пропускала.

В преддверии нового сезона Мусаев заявил, что не отступится от своего атакующего стиля ради обеспечения большей надёжности в защите. Он подчеркнул, что ставит целью играть не по сопернику, а от себя. Затея, конечно, благородная и интересная, но в нынешних реалиях нерабочая для «быков».

Краснодарцы стали показывать более зрелищный и результативный футбол, но выиграли только 5 из 10 последних матчей РПЛ и в итоге упустили чемпионство. Для победы не хватило нескольких очков, которые при Владимире Ивиче вполне могли быть набраны.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года

Дома «Ахмат» представляет большую угрозу для любого соперника. При Адиеве он здорово адаптируется под стиль игры противника и быстрыми атаками делает результат. Приобретения «Краснодара» не внушают доверия, равно как и задумки Мусаева. Может быть, чёрно-зелёные и покажут открытый красивый футбол, но не факт, что обыграют грозненцев.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.