«Химки» — «Динамо» Мх. Глушаков вернётся в РПЛ с позитивом

21 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.16. Успех бело-голубых оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Мх 21 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Динамо» Мх (21.07.2024)

Начинается новый сезон Российской Премьер-Лиги. 21 июля состоятся три встречи 1-го тура. В одной из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. В прошлом сезоне обе команды выступали в Первой лиге.

«Химки» летом возглавил испанский специалист Франк Артига. К команде присоединились Антон Заболотный, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, бразилец Ориньо, лидер «Оренбурга» Лукас Вера и несколько молодых игроков, А ещё вернулся находившийся в шаге от завершения карьеры 37-летний Денис Глушаков.

Отставка Андрея Талалаева для многих стала неожиданностью. Под его руководством красно-чёрные по итогам минувшего сезона выиграли Первую лигу, а также добрались до 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Что-то тренер и руководство не поделили или просто разошлись во взглядах на футбол.

Как бы там ни было, летом «Химки» ничего не потеряли. Наоборот, приобрели. Состав клуба пополнили качественные техничные легионеры и ветераны, опыт которых очень приходится в развитии молодёжи. Красно-чёрные с нескрываемым энтузиазмом подходят к началу нового сезона.

Защитник «Химок» Сергей Терехов, обладающий очень богатым опытом выступлений в РПЛ, не без удовлетворения отметил, что Франк Артига — более демократичный тренер. Для испанца важно, чтобы футболисты получали удовольствие от нахождения на поле, а не выходили с боязнью совершить ошибку.

У махачкалинцев наблюдается обратная динамика. В РПЛ они вышли (кстати, впервые в истории) за счёт багажа набранных в начале сезона при опытном Курбане Бердыеве очков. Специалист всё время требовал от подопечных прогресса, много работал над исправлением ошибок. Он сопутствовал заметному прогрессу игроков.

Как только Бердыев покинул должность главного тренера, бело-голубые стали менее стабильны и опасны. Они выиграли только 7 из 14 последних матчей во втором по значимости дивизионе России, а также три раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков набрали во встречах с андердогами и дома.

Летом махачкалинское «Динамо» больше потеряло, нежели приобрело. Его состав по различным причинам покинуло много футболистов, в частности несколько ведущих игроков. Для того чтобы добротно усилиться, у бело-голубых попросту оказалось недостаточно ресурсов.

К новому розыгрышу РПЛ команда из Махачкалы подходит в качестве одного из главных аутсайдеров. По ходу сезона всё может измениться, но пока что бело-голубые не выглядят клубом, способным сохранить прописку в элитном дивизионе. Заключить пари на победу «Химок» в грядущем матче можно с коэффициентом 2.16.

Красно-чёрные уступили только в 3 из 17 матчей прошлого розыгрыша Первой лиги дома, а также пять раз сыграли вничью. Махачкалинцы вообще набрали больше всех очков в качестве хозяев, но с выездами они не дружат. Бело-голубые выиграли только 6 из 17 встреч в гостях.

Весьма выгодна встреча с махачкалинцами для Дениса Глушакова, наверняка пребывающего не в лучшей форме. Удобнее соперника для набора формы, чем бело-голубые, найти проблематично. Посмотрим, остался ли у 37-летнего полузащитника ещё порох в пороховницах.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Мх 21 июля 2024 года

«Химки» продуктивнее провели лето, были стабильнее в прошлом сезоне, а ещё имеют преимущество в виде поддержки домашних стен. Махачкалинское «Динамо» очень сильно ограничено в резервах. Оно испытывает проблемы с выездами плюс дебютирует в РПЛ. Первый блин, как водится, часто получается комом.

Ставка: «Химки» победят за 2.16.