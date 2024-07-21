«Ахмат» — «Краснодар». Такова цена ухода Матвея Сафонова

21 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы относительно исхода и результативности предстоящей встречи. Разбираемся в котировках вместе.

Не спешите поздравлять Мусаева

Несмотря на разницу в семь команд, которые разделили предстоящих соперников в таблице прошлого розыгрыша чемпионата России, теперь букмекеры назвать явного фаворита не могут. Хотя понятно, что предпочтение отдают «Краснодару», выигравшему серебряные медали. У него и состав покрепче, и достижений побольше.

Сделать ставку на победу краснодарцев в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех грозненского клуба оценивается коэффициентом 3.20 — это около 30% вероятности. Если оппоненты разойдутся миром, сыграет коэффициент 3.60 (примерно 27%).

Любопытно также вот что. Если хозяева не проиграют, зайдёт коэффициент 1.66. При переводе на язык вероятности это можно представить как 60%. Довольно много. С учётом того, что «Ахмат» сохранил на посту главного тренера Магомеда Адиева, просто команде Мурада Мусаева точно не будет.

Смолов подстрахует Кордобу

Нападающий Джон Кордоба и другие южноамериканские футболисты, которые играли за свои национальные команды на Кубке Америки, получили от «Краснодара» дополнительный отдых. Они планируют вернуться только ко 2-му туру Российской Премьер-Лиги. Соответственно, матч в Грозном пропустят.

Однако букмекеры считают, что на результативности предстоящей встречи с «Ахматом» это не отразится. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Ставка «обе забьют» доступна в линии букмекеров за 1.69, а самый вероятный счёт, по мнению аналитиков, — 1:1.

От краснодарской команды ждут более активной игры в атаке. Её победа по ударам в створ над грозненцами представлена с коэффициентом 1.80 — почти 60% вероятности. Скорее всего, роль главной угрозы в отсутствие Кордобы выпадет на Фёдора Смолова. Вернувшийся из «Динамо» россиянин уже успел забить — «Зениту» в Суперкубке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» (21.07.2024)

«Краснодару» будет тяжело в выездном матче с «Ахматом». Грозненцы сохранили на посту главного тренера Магомеда Адиева, и это очень хорошо. В прошлом сезоне они не просто избежали вылета, но и показали качественное улучшение игры. После болезненных 1:7 от «Балтики» выдали серию из пяти побед. Среди побеждённых — ЦСКА и, внимание, «Краснодар».

С учётом того, что «Ахмат» ещё и точечно усилился, а «Краснодар» пока сидит без южноамериканских легионеров и отпустил в «ПСЖ» Матвея Сафонова, ждать от последнего доминирующей игры не стоит. Скорее всего, футбол получится обоюдоострым. Краснодарцы на правах призёра будут наступать, а грозненцы на правах хозяев — активно отвечать.

В пользу высокой результативности говорят и итоги недавних матчей. «Краснодар» пропустил четыре от «Зенита» в Суперкубке. Речи о надёжности не идёт. «Ахмат» во время подготовки сыграл 2:2 с ЦСКА и 1:1 – с «Челябинском». Пока он тоже видится весёлой командой. Так что тотал больше 2.5 смотрится заманчиво.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.