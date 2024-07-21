Экспресс на РПЛ: красивый старт «Химок», неудачный для «Спартака»

На сегодня запланированы три встречи 1-го тура РПЛ. Вчерашние матчи получились на удивление результативными, если не учитывать игру ЦСКА и «Ростова», завершившуюся нулевой ничьей. Посмотрим, что будет сегодня. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.33.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак»

«Спартак» сменил тренера и произвёл точечные улучшения. Во-первых, приход Деяна Станковича должен как минимум взбодрить команду после Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Сербский специалист уже внёс кое-какие изменения в игру красно-белых. А именно подкрутил стандартные положения. Это может спасти на искусственном оренбургском поле. Второй момент заключается в трансфере Виллиана Жозе. Бразилец попылил в «Реале Сосьедад» и «Бетисе», так что имеет класс и умеет играть против крепких соперников.

«Оренбург» сохранил на посту главного тренера Давида Деограсию и выделил деньги на усиление. В летнее трансферное окно были подписаны пара южноамериканских игроков, а также несколько защитников с российским паспортом. На своём поле оренбуржцы наверняка захотят начать сезон с приятной ноты.

Не забываем и про искусственное поле, которое обязательно внесёт свою лепту в результат. Три прошлых выезда на «Газовик» «Спартак» провалил: дважды проиграл и не забил ни одного мяча. Вполне вероятно, что провалит и предстоящий. Победу хозяев ждать рискованно, а вот тотал меньше 2.5 мяча — легко. Коэффициент на этот исход — 2.10.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар»

Под занавес минувшего сезона «Ахмат» очень здорово прибавил. Выдав серию из пяти побед, он спасся от вылета в Первую лигу. Выручил грозненцев работавший главным тренером сборной Казахстана Магомед Адиев. Он изменил образ мышления футболистов и игру клуба. Команда воспряла духом и победила ряд сильных соперников. Она показала, что умеет быть разносторонней и результативной.

«Краснодар» летом претерпел большие изменения. Матвей Сафонов уехал в «ПСЖ», ведущий защитник Сергей Волков перебрался в «Зенит», и ещё один из лидеров обороны — Хуниор Алонсо — перешёл в «Атлетико Минейро». Присоединились к «Краснодару» защитник «Сан-Паулу» Диего Коста, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и ряд ветеранов — Фёдор Смолов, живая легенда клуба Юрий Газинский и Юрий Дюпин.

Дома «Ахмат» представляет большую угрозу для любого соперника. При Адиеве он здорово адаптируется под стиль игры и быстрыми атаками делает результат. Приобретения «Краснодара» не внушают доверия, равно как и задумки Мусаева. Может быть, чёрно-зелёные и покажут открытый красивый футбол, но не факт, что обыграют грозненцев. Ставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз на матч «Химки» — «Динамо» Махачкала

«Химки» летом возглавил испанский специалист Франк Артига. К команде присоединились Антон Заболотный, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, бразилец Ориньо, лидер «Оренбурга» Лукас Вера и несколько молодых игроков, А ещё вернулся находившийся в шаге от завершения карьеры 37-летний Денис Глушаков. Летом «Химки» ничего не потеряли. Наоборот, приобрели. Состав клуба пополнили качественные техничные легионеры и ветераны, опыт которых очень пригодится в развитии молодёжи.

Махачкалинское «Динамо» больше потеряло, чем приобрело. Его состав по различным причинам покинуло много футболистов, в частности ведущих. Для того чтобы добротно усилиться, у бело-голубых оказалось недостаточно ресурсов. К новому розыгрышу РПЛ команда подходит в качестве одного из аутсайдеров. По ходу сезона всё может измениться, но пока что бело-голубые не выглядят клубом, способным сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Химки» продуктивнее провели лето, были стабильнее в прошлом сезоне, а ещё имеют преимущество в виде поддержки домашних стен. Махачкалинское «Динамо» очень сильно ограничено в резервах. Оно испытывает проблемы с выездами плюс дебютирует в РПЛ. Первый блин, как водится, часто получается комом. Предлагаем поставить на победу «Химок» за 2.18.

Экспресс на 21 июля

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в игре «Оренбург» — «Спартак» за 2.10.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ахмат» — «Краснодар» за 1.82.

Ставка 3: победа «Химок» в матче с «Динамо» за 2.18.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.82 Х 2.18 = 8.33.