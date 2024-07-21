«Ротор» — «Торпедо». У автозаводцев большие перспективы

Москвичи хорошо укрепили состав летом. Они готовы побороться за возвращение в РПЛ.

22 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Ротор» — «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо» 22 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Ротор» — «Торпедо» (22.07.2024)

Начался новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 22 июля запланирован матч, который закроет программу 2-го тура Первой лиги. На стадионе «Волгоград Арена» померяются силами «Ротор» и московское «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Встреча интересна тем, что главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев закончил карьеру футболиста в «Торпедо». Ему впервые предстоит встретиться со своей бывшей командой в качестве наставника. Хорошо ли 46-летний специалист подготовил клуб к новому сезону?

В матче 1-го тура «Ротор» неожиданно победил «Шинник» (1:0). Выступавшая в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России команда показала завидную стойкость. Соперник смотрелся намного лучше, но сконвертировать преимущество в результат ему не позволили.

Андрей Аршавин в недавнем интервью сказал, что хотел бы видеть «Ротор» в РПЛ. Он отметил, что в Волгограде всегда любили футбол. Теперь в городе есть хороший стадион, на котором недавно прошёл матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

У «Ротора» мощная поддержка трибун, но на данном этапе развития ему очень далеко до уровня элитного дивизиона страны. Клуб из Волгограда — один из главных аутсайдеров Первой лиги. Для того чтобы это изменилось, селекционный отдел должен провести титаническую работу по наращиванию мощи.

Уже сделано многое. Этим летом волгоградцы бюджетно приобрели много перспективных молодых и уже состоявшихся футболистов. Для того чтобы сохранить прописку в Первой лиге, этого может хватить. Однако для борьбы за выход в РПЛ этого однозначно маловато.

Вот «Торпедо» — да, оно действительно является претендентом на получение путёвки в элитный дивизион страны. Прошлый сезон сложился для москвичей неудачно, но они начали нащупывать почву под ногами после назначения на должность опытного Олега Кононова зимой.

Чёрно-белые проиграли только одну из девяти последних встреч в Первой лиге. Летом Кононов получил в подспорье много качественных футболистов. Не обошлось, конечно, и без ухода некоторых важных игроков, но автозаводцы больше приобрели, чем потеряли.

У Кононова быстро получилось приучить новичков к командной культуре «Торпедо» и ритму Первой лиги. В матче 1-го тура чёрно-белые разгромили «СКА-Хабаровск» (4:0). Автором четвёртого забитого мяча стал взятый у московского «Спартака» в аренду Виталий Шитов.

Кононов поступил грамотно. Он выпустил новобранцев на замену. Таким образом, у тренера получается создавать здоровую конкуренцию за место в основе.

Заключить пари на победу чёрно-белых в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. У «Ротора» есть некоторое преимущество в виде поддержки родных трибун. Он наверняка приложит все силы, чтобы навязать борьбу автозаводцам.

Однако волгоградцы уже потратили немало сил во встрече с «Шинником». Выступавшие в позапрошлом сезоне в РПЛ москвичи обыграли «СКА-Хабаровск» непринуждённо. У них больше энергии и значительно лучше комплектация состава. Бояринцева ждёт поражение во встрече с бывшей командой.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо» 22 июля 2024 года

У «Ротора» неплохие перспективы, но до борьбы за выход в РПЛ ему ещё далеко. Он вынужден терпеть и постоянно играть вторым номером. У соперников больше возможностей для владения инициативой. «Торпедо» лучше волгоградцев во многих аспектах. В предстоящей встрече у автозаводцев не должно возникнуть серьёзных проблем.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.37.