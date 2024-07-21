«Пари НН» — «Рубин». Рашид Рахимов готов лучше Саши Илича

Тренер очень хорошо подготовил казанцев к новому сезону. В грядущем матче это будет видно.

22 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Рубин». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.45. Успех нижегородцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 22 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Рубин» (22.07.2024)

Начинается новый сезон Российской Премьер-Лиги. 22 июля состоится встреча, которая завершит программу 1-го тура первенства. На стадионе «Нижний Новгород» местный «Пари НН» примет «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Нижегородцы готовились к новому сезону, на первый взгляд, тщательнее многих. На сборах они провели шесть контрольных встреч, выиграв четыре. Поможет ли «Пари НН» большое количество товарищеских матчей, или в этом не было особого смысла?

Финальный отрезок минувшего сезона выдался для клуба из Нижнего Новгорода очень тяжёлым. Он чуть не вылетел в Первую лигу. Нижегородцы не выиграли ни одного из 10 последних матчей в первенстве и в стыках с трудом обыграли тульский «Арсенал». В первом переходном матче уступили со счётом 1:2, а во втором победили — 2:0.

Стало понятно, что под руководством Саши Илича команда способна показывать характер и в критические моменты добывать важные победы. Тренера было решено оставить, а вот состав необходимо было освежить. Летом в клуб пришли несколько перспективных молодых игроков и три качественных легионера.

Для этого «Пари НН» и потребовалось много контрольных встреч. Первое — ему необходимо было прийти в себя после большого количества поражений под занавес минувшего сезона. Второе — Иличу нужно было наиграть новые сочетания.

В то же время нижегородцы расстались с надёжным голкипером — Артуром Нигматуллиным. Вратарь перешёл в состав «Рубина». Ещё к казанцам присоединились несколько интересных игроков на правах свободного агента. Грамотно и бюджетно команда точечно усилила состав.

Перемен в тренерском штабе не произошло. Да и зачем что-то менять? Благодаря стараниям Рашида Рахимова «Рубин» закончил минувший розыгрыш РПЛ на восьмой строчке в турнирной таблице. Это оглушительный успех, если учитывать, что в позапрошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге.

Казанцы стали неудобным соперником для любой команды РПЛ. Рашид Рахимов грамотно выстроил игру в обороне и довёл самоотдачу до очень высокой планки. Будьте уверены, на сборах футболисты «Рубина» весьма усердно работали и готовились к новому сезону.

Рахимов всегда предлагает очень высокие нагрузки. Это влечёт большое количество микротравм, но зато потом команда держит отменную концентрацию и скорость — как в матчах РПЛ, так и на сборах. Летом казанцы провели четыре контрольные встречи, в которых победили «КАМАЗ» (2:1), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), обыграли «Енисей» (3:1) и «Локомотив» (4:3).

Складывается впечатление, что «Рубин» готов к новому сезону чемпионата России лучше, чем «Пари НН». Ему не потребовалось так много времени тратить на адаптацию новичков. Заключить пари на то, что казанцы не проиграют нижегородцам и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

Высока вероятность, что встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой «Рубина» с минимальным перевесом. У команд в приоритете оборонительный стиль игры, и у казанцев оборона будет даже покрепче. В 22 последних встречах минувшего розыгрыша РПЛ они пропустили только 20 мячей.

У нижегородцев не первый сезон наблюдаются большие проблемы с конструированием атак. Разные тренеры пытались исправить эту проблему, но у команды упорно не получается создавать опасность у ворот соперников. В 30 встречах минувшего розыгрыша РПЛ она забила всего лишь 29 мячей. Меньше только у «Факела».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 22 июля 2024 года

У «Пари НН» довольно много обновлений в составе. На то, чтобы новобранцы освоились, может уйти время. Если вспомнить плохие результаты и невнятную игру под занавес минувшего сезона, то в хороший старт нижегородцев верится с трудом. Тем более в соперниках очень крепкий «Рубин», постепенно прогрессирующий благодаря усердным тренировкам и тактике Рашида Рахимова.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.