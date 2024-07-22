Экспресс с коэффициентом 6.24: «Торпедо» и «Рубин» подходят на роль победителей

Автозаводцев ждёт только перешедший в Первую лигу «Ротор», а казанцам пора поквитаться с «Пари НН».

Сегодня нас ожидает заключительный тур 1-го тура РПЛ и последний матч 2-го тура Первой лиги. Попробуем разобраться, чего нам ожидать от этих встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.24.

Прогноз на матч «Ротор» — «Торпедо» Москва

В матче 1-го тура «Ротор» неожиданно победил «Шинник» (1:0). Выступавшая в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России команда показала завидную стойкость. Соперник смотрелся намного лучше, но сконвертировать преимущество в результат ему не позволили. У «Ротора» мощная поддержка трибун, но на данном этапе развития ему далеко до уровня РПЛ. Клуб из Волгограда — один из главных аутсайдеров Первой лиги.

Вот «Торпедо» — да, оно действительно является претендентом на получение путёвки в элитный дивизион страны. Прошлый сезон сложился для москвичей неудачно, но они начали нащупывать почву под ногами после назначения на должность опытного Олега Кононова зимой. В матче 1-го тура чёрно-белые разгромили «СКА-Хабаровск» (4:0). Автором четвёртого забитого мяча стал взятый у московского «Спартака» в аренду Виталий Шитов.

У «Ротора» неплохие перспективы, но до борьбы за выход в РПЛ ему ещё далеко. У соперников больше возможностей для владения инициативой. «Торпедо» лучше волгоградцев во многих аспектах. В предстоящей встрече у автозаводцев не должно возникнуть серьёзных проблем. Поставим на их победу с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Рубин»

Финальный отрезок минувшего сезона выдался для «Пари НН» тяжёлым. Он чуть не вылетел в Первую лигу. Нижегородцы не выиграли ни одного из 10 последних матчей в первенстве и в стыках с трудом обыграли тульский «Арсенал». Во время предсезонной подготовки никакой матч не выделялся. Были выбраны слабые соперники.

«Рубин» закончил минувший розыгрыш РПЛ на восьмой строчке в турнирной таблице. Это оглушительный успех, если учитывать, что в позапрошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге. Казанцы стали неудобным соперником для любой команды РПЛ. Рашид Рахимов грамотно выстроил игру в обороне и довёл самоотдачу до очень высокой планки.

Летом казанцы провели четыре контрольные встречи, в которых победили «КАМАЗ» (2:1), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), обыграли «Енисей» (3:1) и «Локомотив» (4:3). «Рубину» пора взять реванш за поражения в четырёх очных встречах с «Пари НН» подряд. На данном этапе, кажется, это возможно. Ставки на победу казанцев принимают за 2.60.

Экспресс на 22 июля

Ставка 1: победа «Торпедо» в матче с «Ротором» за 2.40.

Ставка 2: победа «Рубина» в игре с «Пари НН» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.60 = 6.24.