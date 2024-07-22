«Будё-Глимт» — РФШ. Мимо Никиты Хайкина и муха не пролетит

Вратарь подходит к началу нового сезона еврокубков в отменном тонусе, а это уже полдела.

23 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молнии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех команды из Риги оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ 23 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» — РФШ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ (23.07.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 23 июля состоится встреча, которая откроет программу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На стадионе «Аспмюра» местный «Будё-Глимт» примет РФШ.

«Будё-Глимт» зарекомендовал себя как постоянного участника плей-офф еврокубковых турниров. По итогам минувшего сезона, он добрался до стадии 1/16 финала Лиги конференций, на которой весьма досадно уступил «Аяксу».

Подопечные Хьетиля Кнутсена выиграли три из четырёх последних розыгрышей чемпионата Норвегии, и лидируют в текущем. За много лет работы тренер создал очень хорошо функционирующий механизм. Команда показывает зрелищный интересный футбол, насыщенный тренерской мыслью.

У «молнии» ограничены ресурсы, но это никак не мешает ей обыгрывать даже очень сильных соперников. Помогает Хьетилю Кнутсену делать результат российский голкипер Никита Хайкин. В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии он принял участие во всех 16 встречах, в которых пропустил только 13 мячей.

Лучше раскрывается талант Никиты во встречах с сильными соперниками. Последние несколько лет ему часто мешали выступить на международной арене в полную силу травмы. В текущем сезоне 29-летний вратарь набрал отличную форму и готов напомнить чем он так хорош.

РФШ тоже становится завсегдатаем евротурниров. Однако он находится только на этапе зарождения. Клуб был основан совсем недавно — в 2011 году. То, что по итогам позапрошлого сезона он сумел получить путёвку в групповой этап Лиги конференций — это уже огромное достижение.

Правда, в групповом этапе Лиги конференций РФШ ожидало огромное разочарование. Команда оказалась не готова конкурировать даже за третье место в группе. Она не выиграла ни одного из шести матчей. За ничью не без удачи зацепилась во встречах с «Фиорентиной» (1:1) и «Истанбулом Башакшехир» (0:0).

В прошлом сезоне клуб из Риги не сумел пробраться дальше второго квалификационного раунда Лиги конференций. Текущий розыгрыш турнира начался для него удачно. Дважды РФШ разгромил «Ларн» (3:0 и 4:0). С трудом верится, что ему удастся пробраться дальше.

Летом РФШ неплохо усилился, приобретя ряд интересных легионеров. Но не так важно количество резервов, как рисунок игры. У «Будё-Глимт» он значительно лучше. Помнится, Хьетилю Кнутсену удавалось перехитрить даже такого опытного тренера, как Жозе Моуринью.

Поставить на то, что «Будё-Глимт» в предстоящем матче победит и не пропустит можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. У «молнии» будет 12-й игрок. Поддержка родных трибун дарует чувство неуязвимости.

У РФШ ещё всё впереди. Что он, что сборная Латвии, показывают хороший потенциал для роста. Команда ищет свою игру, стабильность, набирается опыта выступлений на международной арене. «Молния» просто уже ушла в развитии на несколько этапов вперёд.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ 23 июля 2024 года

В новом сезоне от «Будё-Глимт» можно ждать одного из лучших выступлений на международной арене. Команда хорошо закалилась в предыдущих сезонах и в отличном тонусе подходит к новому. РФШ до уровня «молнии» ещё далеко. Ко встречам с сильными соперниками, как показывает практика, он пока что не готов.

Ставка: «Будё-Глимт» победит и не пропустит за коэффициент 2.35.