«Линкольн» — «Карабах». Гурбанов справится без Лунёва

«Скакуны» расстались с россиянином на хорошей ноте. У их тренера всё под контролем.

23 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «скакунов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «чертей» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» 23 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Линкольн» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» (23.07.2024)

Стартовал 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 23 июля состоится 11 матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них померяются силами «Линкольн» и «Карабах».

«Линкольн» с большим трудом преодолел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. У него возникли проблемы с мальтийским «Хамрун Спартанс». Был эпизод с отменённым голом соперника из-за небольшого офсайда, плюс в обеих встречах «черти» схлопотали красные карточки.

В первом матче «Линкольн» забил в большинстве, и составы уравнялись на 45-й минуте. В ответной игре уже на пятой минуте удаление получил ведущий полузащитник клуба, но «Хамрун Спартанс» не сумел воспользоваться численным преимуществом.

Игра вдесятером всегда выматывает. Команде приходится больше бегать и отрабатывать за покинувшего поле футболиста. А когда ещё и два матча кряду приходится выступать неполным составом, энергии затрачивается вдвойне больше.

«Линкольн» заслуживает похвалы и признания за проявленный характер. Он вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Видно, что для него важно хорошо проявить себя на международной арене. Однако, помимо желания, у «чертей» абсолютно ничего нет. Они один из главных аутсайдеров.

«Карабах» — совсем другое дело. В прошлом сезоне он уверенно обыграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов как раз «Линкольн» (2:1 и 4:0). Затем досадно уступил «Ракуву» (2:3 и 1:1), но весьма неплохо пошумел в Лиге Европы.

«Скакуны» добрались до 1/8 финала Лиги Европы. Дальше их не пустил «Байер» (2:2 и 2:3). По счёту видно, что даже такому грозному сопернику, как чемпион Германии, они способны доставить немало проблем. В минувшем розыгрыше Бундеслиги «львы» пропустили всего лишь 24 мяча — меньше всех, но от «Карабаха» получили четыре.

Гурбан Гурбанов — маэстро остроатакующего футбола. По итогам минувшего сезона его подопечные выиграли чемпионат Азербайджана. В 36 встречах первенства они забили 97 мячей. Как выяснилось, радовать результативностью «скакуны» умеют не только на внутренней, но и на международной арене в матчах с очень сильными соперниками.

Обеспечивать надёжность в обороне в прошлом сезоне помогал клубу Андрей Лунёв. В нескольких встречах Лиги Европы он выступил здорово, по-настоящему выручил команду. Тем не менее продлевать с ним контракт «Карабах» не решился. Летом россиянин перебрался в московское «Динамо». Помимо него, клуб покинули несколько легионеров.

Большого количества изменений не последовало. «Карабах» точечно усилился и весьма добротно провёл сборы. В трёх последних контрольных встречах он сначала победил «Викторию Пльзень» (2:1) и «Славен» (1:0), а затем разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:2).

Заключить пари на победу «Карабаха» в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. История очных встреч насчитывает всего два матча, и оба ознаменовались данным исходом. Поддержка болельщиков «чертей» не спасёт.

Правильным ли ходом было расставание «скакунов» с Лунёвым — покажет время. Вратарь отметил, что решение было принято совместно, клуб пошёл ему навстречу. Без россиянина будет сложнее. Впрочем, Гурбану Гурбанову не привыкать преодолевать трудности. В грядущем матче серьёзных проблем у его команды возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» 23 июля 2024 года

«Линкольн» — явный андердог. У него совсем мало ресурсов. Потому что уровень развития футбола в стране очень низкий. «Карабах» гораздо интереснее. В прошлом сезоне он показал, что способен решать большие задачи. «Скакуны» обладают бесстрашием и регулярно радуют отменной результативностью. Много забивают всем без разбора.

Ставка: «Карабах» победит и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.