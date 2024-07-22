«Лугано» — «Фенербахче». С возвращением, Моуринью!

Португальский специалист выиграет первый матч в качестве тренера «жёлтых канареек». На евроарене он как дома.

23 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «жёлтых канареек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «белых» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче» 23 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лугано» — «Фенербахче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче» (23.07.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 23 июля состоятся 11 матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Ди Корнаредо» в Швейцарии «Лугано» примет «Фенербахче».

Швейцария на Евро-2024 продемонстрировала, что уровень развития футбола в стране постепенно растёт. Национальная команда добралась добрались до 1/4 финала, победив на предыдущей стадии Италию (2:0). Её совсем немного не хватило для того, чтобы обыграть Англию и выйти в полуфинал.

У Швейцарии обнаружились отличная глубина состава и много молодых перспективных талантливых игроков. Вот только всего лишь один из них на клубном уровне выступает за «Лугано». Речь идёт о 32-летнем нападающем Ренато Штеффене. На Евро-2024 он сыграл только один матч и то вышел на замену на 90-й минуте.

Это многое объясняет. В прошлом сезоне «Лугано» крайне неудачно выступил на международной арене. Из Лиги Европы он вылетел сразу же, дважды уступив «Юниону» (0:2 и 0:1). В Лиге конференций «белым» тоже не удалось задержаться надолго. Они потерпели четыре поражения, сыграли вничью с «Будё-Глимт» (0:0) и не без везения победили «Бешикташ» (3:2).

Турецкий клуб «Лугано» победил только благодаря удалению. К 60-й минуте «Бешикташ» вёл со счётом 2:0, но затем красную карточку схлопотал его ведущий защитник Валентин Розье. В концовке «чёрные орлы» «поплыли» и пропустили три мяча, один из которых в свои ворота переправил Эрик Бейи.

«Бешикташ» в результате закончил минувший розыгрыш турецкой Суперлиги только на шестой строчке турнирной таблицы. «Фенербахче» финишировал вторым, на три очка отстав от «Галатасарая» и на целых 43 опередив «чёрных орлов». При этом он не стыдно выступил на международной арене.

«Жёлтые канарейки» добрались до 1/4 финала Лиги конференций и навязали очень упорную борьбу будущему победителю турнира — «Олимпиакосу». Первый матч они проиграли со счётом 2:3, а в ответном довели дело до серии послематчевых пенальти, в которой соперник оказался удачливее.

«Фенербахче» не первый год успешно выступает как на внутренней, так и на международной аренах. У него отличная комплектация состава. Сразу пять футболистов «жёлтых канареек» были вызваны в расположение национальной команды на Евро-2024. Не без их стараний сборная добралась до 1/4 финала, в которой уступила Нидерландам (1:2).

А ведь в составе «Фенербахче» есть ещё уйма топовых легионеров. За него выступают топовые ветераны — Эдин Джеко и Душан Тадич, основной голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, а также несколько игравших некогда в РПЛ футболистов — Родриго Бекао и Себастьян Шиманьски.

Летом «Фенербахче» ещё и обзавёлся одним из самых титулованных тренеров. Клуб возглавил Жозе Моуринью, ставший первым, кто выиграл все три клубных международных турнира. По два раза он становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы и пока только один раз поднимал над головой кубок Лиги конференций.

До кучи «жёлтые канарейки» неплохо усилили состав. Они выкупили у «Милана» Раде Крунича и защитника Чаглара Сёюнджю — у мадридского «Атлетико». Ещё «Фенербахче» до конца сезона арендовал у «Аль-Ахли» экс-нападающего «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена.

К новому сезону «Фенербахче» подходит в устрашающем виде. В хорошем смысле. У него в составе много опытных футболистов, обладающих лидерскими качествами. Несмотря на возраст, они продолжают показывать высокий уровень и делать результат. Эдин Джеко, например, в прошлом сезоне в 36 встречах в турецкой Суперлиге и в 10 играх в Лиге конференций забил 25 мячей и отдал семь результативных передач.

Заключить пари на победу «Фенербахче» в матче с «Лугано» можно с коэффициентом 1.90. Для Жозе Моуринью встреча станет первой в качестве наставника турецкого клуба. Если он приведёт «жёлтых канареек» к победе в Лиге чемпионов, это будет за гранью реальности. Однако побороться и выйти в плей-офф у подопечных португальского специалиста есть весьма неплохие шансы.

Моуринью чуть больше чем полгода не тренировал. После отставки из «Ромы» он не смог найти себе новый клуб. Было радостно наблюдать, как тепло поприветствовали португальца «жёлтые канарейки» и какую получили от него отдачу. Укрепить эту связь, эту любовь — выполнимая задача для Жозе.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче» 23 июля 2024 года

У «Лугано» значительно хуже комплектация состава, чем у «Фенербахче». Отсюда и плохая успеваемость в международных клубных турнирах. У «жёлтых канареек» же теперь есть не только ряд классных футболистов, но и очень опытный тренер, выигравший огромное количество титулов с разными командами. На адаптацию португальцу вряд ли потребуется много времени.

Ставка: «Фенербахче» победит за коэффициент 1.90.