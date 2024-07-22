Хулиан Альварес, Эльдор Шомуродов или Александр Ляказетт? Кто зажжёт на Олимпиаде?

Уже 26 июля начинаются Олимпийские игры в Париже. Сегодня нас интересует футбол. Участие в турнире примут 16 сборных со всего мира.

Главным фаворитом Олимпиады по футболу считают французскую национальную команду. Поставить на её триумф можно за 3.50. Шансы Аргентины выиграть золото оценили в 4.00. Если сборная Испании станет победителем турнира – сыграет 5.00.

Но мы заострим внимание на футболистах, у которых есть шансы стать лучшими бомбардирами Олимпийских игр в Париже. К сожалению, мы не увидим в деле звёзд мировой величины, но можем стать свидетелями успеха будущих легенд.

Франция без Мбаппе, но с возрастным Ляказеттом

«Трёхцветные» будут выступать на Олимпиаде без своей главной звезды – Мбаппе. Мало того, что Килиана не хотел отпускать клуб, так ещё и на чемпионате Европы он сломал нос. Лучше поберечь себя. Поэтому капитаном сборной Франции станет Александр Ляказетт.

33-летний нападающий «Лиона», по мнению букмекеров, является одним из основных претендентов на звание лучшего бомбардира Олимпийских игр с коэффициентом 8.00. В 29 встречах Лиги 1 минувшего сезона Ляказетт забил 19 голов. Это хороший показатель.

Также подаёт большие надежды Арно Калимуэндо, выступающий за «Ренн». Поставить, что он станет лучшим бомбардиром турнира, можно за 9.00. В прошлом сезоне он стал автором 10 голов чемпионата Франции.

Но многие не без оснований считают главной звездой сборной Франции на Олимпиаде Майкла Олисе. 22-летний французский полузащитник провёл классный сезон за «Кристал Пэлас», забил 10 голов в 19 встречах АПЛ и отдал шесть результативных передач. В итоге летом он перешёл в «Баварию». Если он станет лучшим бомбардиром, сыграет коэффициент 18.0.

Аргентина не без талантов

Букмекеры считают, что примерно на одном уровне с Ляказеттом может сыграть Хулиан Альварес. Поэтому коэффициент на его успех одинаковый с Александром – 8.00. Аргентинец ещё молод и прогрессирует с каждым новым сезоном. Он выступает за «Манчестер Сити», с которым добился больших высот.

У нападающего очень хорошие шансы возглавить гонку бомбардиров на Олимпиаде. В минувшем сезоне он положил 11 голов только в АПЛ и ещё пять – в Лиге чемпионов. Чемпион мира, обладатель Кубка Америки и Англии, победитель английской Премьер-лиги, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира не остановится на достигнутом. В его копилке как раз не хватает олимпийского золота.

Если говорить отдельно о сборной Аргентины, то составить ей конкуренцию по количеству забитых мячей вряд ли сможет хоть кто-то. Лусьяно Гондоу – игрок аргентинской лиги, у него недостаточно опыта, Тьяго Альмада очень забивной футболист, но в МЛС, а летом перебрался в бразильский «Ботафого».

Сын известного Диего Симеоне – Джулиано – также попал в заявку, но букмекеры оценили его возможную победу в гонке бомбардиров коэффициентом 41. Думаем, в сборной Аргентины у Альвареса не будет конкурентов.

«Красная фурия», как всегда, опасна

В сборной Испании букмекеры особенно выделили Абеля Руиса, предлагая поставить на его успех в бомбардирской гонке Олимпиады можно с коэффициентом 11.0. Что ж, сезон в «Браге» для него действительно получился классным. Благодаря этому он перебрался в состав «Жироны». Но давайте не будем забывать, что «оружейники» — результативная команда.

Самуэль Омородион оценён таким же коэффициентом, но потенциала у него значительно меньше. 20-летний нападающий только берёт разгон, и рано ему становиться лидером атак «Красной фурии». Плюс по своим габаритам это нетипичный для испанской национальной команды центрфорвард.

Фермин Лопес вполне может стать лидером атак Испании на Олимпиаде. Чемпион Европы отлично работает без мяча, пользуется пространством и постоянно заряжен на энергичный футбол. С ним будет сложно обороне любой сборной. Поставить, что он станет лучшим бомбардиром, можно за 20.0.

На кого ставить?

Из узнаваемых нами стоит ещё выделить футболиста сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Конечно, задача стать лучшим бомбардиром Олимпийских игр для него кажется невыполнимой. Поэтому и коэффициент на такое событие – 100. Но следить за экс-нападающим «Ростова» будет интересно.

Мы же считаем, что Хулиан Альварес способен выиграть золото Олимпиады и стать лучшим бомбардиром. У него для этого есть всё – энергия, мотивация, способности и классная команда, которая в этом поможет. Поставить на триумф аргентинца можно за 8.00.

Ставка: Хулиан Альварес станет лучшим бомбардиром Олимпиады за 8.00.