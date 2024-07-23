Экспресс с коэффициентом 7.32: Джеко и Тадич понравятся Моуринью

Сегодня пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Нас ждёт немало интересных встреч, на которые обратим внимание. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.32.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — РФШ

«Будё-Глимт» зарекомендовал себя как постоянный участник плей-офф еврокубковых турниров. По итогам минувшего сезона он добрался до 1/16 финала Лиги конференций, досадно уступив «Аяксу». Подопечные Хьетиля Кнутсена выиграли три из четырёх последних розыгрышей чемпионата Норвегии и лидируют в текущем. За много лет работы тренер создал очень хорошо функционирующий механизм.

Помогает Хьетилю Кнутсену делать результат российский голкипер Никита Хайкин. В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии он принял участие во всех 16 встречах, в которых пропустил только 13 мячей.

РФШ по итогам позапрошлого сезона сумела получить путёвку в групповой этап Лиги конференций — это огромное достижение. Правда, на групповом этапе РФШ ожидало огромное разочарование. Команда оказалась не готова конкурировать даже за третье место в группе. Текущий розыгрыш турнира начался для клуба удачно. Дважды РФШ разгромила «Ларн» (3:0 и 4:0).

«Будё-Глимт» хорошо закалён в предыдущих сезонах и в отличном тонусе подходит к новому. РФШ до уровня «молнии» ещё далеко. К встречам с сильными соперниками, как показывает практика, она пока что не готова. Понадеемся на талант Никиты Хайкина и поставим на победу «Будё-Глимт» всухую за 2.12.

Прогноз на матч «Линкольн» — «Карабах»

«Линкольн» с большим трудом преодолел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. У него возникли проблемы с мальтийским «Хамрун Спартанс». Был эпизод с отменённым голом соперника из-за небольшого офсайда, плюс в обеих встречах «черти» схлопотали красные карточки.

«Карабах» — совсем другое дело. В прошлом сезоне он уверенно обыграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов как раз «Линкольн» (2:1 и 4:0). Затем досадно уступил «Ракуву» (2:3 и 1:1), но весьма неплохо пошумел в Лиге Европы. «Скакуны» добрались до 1/8 финала Лиги Европы. Дальше их не пустил «Байер» (2:2 и 2:3).

Большого количества изменений с прошлого сезона не было сделано. «Карабах» точечно усилился и весьма добротно провёл сборы. В трёх последних контрольных встречах он сначала победил «Викторию Пльзень» (2:1) и «Славен» (1:0), а затем разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:2).

Заключить пари на победу «Карабаха» в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. История очных встреч на стороне такого исхода.

Прогноз на матч «Лугано» — «Фенербахче»

В прошлом сезоне «Лугано» крайне неудачно выступил на международной арене. Из Лиги Европы он вылетел сразу же, дважды уступив «Юниону» (0:2 и 0:1). В Лиге конференций «белым» тоже не удалось задержаться надолго. Они потерпели четыре поражения, сыграли вничью с «Будё-Глимт» (0:0) и не без везения победили «Бешикташ» (3:2).

Предсезонная подготовка швейцарского клуба прошла продуктивно. Он даже встречался с «Интером», проиграв со счётом 2:3. Характер и хорошая атака у «Лугано» есть. В 1-м туре первенства «белые» победили «Грассхоппер» — 2:1.

«Фенербахче» не первый год успешно выступает как на внутренней, так и на международной аренах. У него отличная комплектация состава. Сразу пять футболистов «жёлтых канареек» были вызваны в расположение национальной команды на Евро-2024. Не без их стараний сборная добралась до 1/4 финала, в которой уступила Нидерландам (1:2).

А ведь в составе «Фенербахче» есть ещё уйма топовых легионеров. За него выступают топовые ветераны — Эдин Джеко и Душан Тадич, основной голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, а также несколько игравших некогда в РПЛ футболистов — Родриго Бекао и Себастьян Шиманьски. Летом «Фенербахче» возглавил Жозе Моуринью, ставший первым, кто выиграл все три клубных международных турнира.

У «Лугано» значительно хуже комплектация состава, чем у «Фенербахче». Отсюда и плохая успеваемость в международных клубных турнирах. У «жёлтых канареек» же теперь есть не только ряд классных футболистов, но и очень опытный тренер, выигравший огромное количество титулов с разными командами. На адаптацию португальцу вряд ли потребуется много времени. Поставим на победу «Фенербахче» за 1.77.

Экспресс на 23 июля

Ставка 1: победа «Будё-Глимт» в матче с РФШ всухую за 2.12.

Ставка 2: победа «Карабаха» в игре с «Линкольном» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Ставка 3: победа «Фенербахче» в матче с «Лугано» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.12 Х 1.95 Х 1.77 = 7.32.