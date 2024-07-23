Аргентина — Марокко. Альварес восполнит отсутствие Месси

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Аргентина — Марокко. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.70. Успех марокканцев оценён в 5.19. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Аргентина — Марокко 24 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Аргентина — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Аргентина — Марокко (24.07.2024)

Отгремели чемпионат Европы и Кубок Америки, но некоторым футболистам придётся ещё задержаться на международной арене. Начинаются Олимпийские игры. 24 июля в матче 1-го тура группового этапа турнира померяются силами Аргентина и Марокко. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Если сравнивать заявку Аргентины на Кубок Америки и Олимпийские игры — это две абсолютно разные команды. Из звёздных футболистов остались только Николас Отаменди, голкипер Херонимо Рульи и нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Основной состав сборной Аргентины — это золотое поколение. Лионель Месси и Анхель Ди Мария выиграли всё, что только можно. Среди молодёжи, помимо Альвареса, большие надежды подают Алехандро Гарначо и Энцо Фернандес, но оба не выступят на ОИ-2024. А больше среди юных футболистов бело-голубых и выделить некого.

Заявка сборной Аргентины на Олимпиаду во Франции была бы намного интереснее, если бы не разгоревшийся расистский скандал. Одним из его главных действующих лиц стал ранее упомянутый Энцо Фернандес. Французов оскорбила спетая им песня после победы в Кубке Америки.

Второй очень важный аспект — это то, что сборную Аргентины не возглавляет сделавший из основной национальной команды непобедимого монстра Лионель Скалони. Здесь бразды правления будут у бывшего игрока «Барселоны» Хавьера Маскерано, обладающего пока что совсем скромным наставническим опытом.

Хотелось бы сказать, что у Марокко более интересный курс развития. Свежо в памяти яркое выступление этой сборной на чемпионате мира в Катаре. «Атласские львы» стали главной сенсацией турнира. Они добрались до полуфинала и навязали борьбу Хорватии в матче за третье место.

Впрочем, успешному выступлению марокканцев на чемпионате в Катаре есть логичное объяснение. Давало им преимущество то, что другим национальным командам нужно было время на адаптацию к климатическим условиям Катара. Плюс сборную охватил эмоциональный подъём.

После чемпионата мира в Катаре сборная Марокко перестала удивлять. Она неудачно выступила на Кубке африканских наций. «Атласские львы» добрались только до стадии 1/8 финала, на которой уступили Южной Африке (0:2).

На Олимпийских играх не примет участия добрая половина лидеров сборной Марокко. Из оставшихся выделяются Ашраф Хакими и Элисс Бен-Сегир. Это уже состоявшиеся топовые футболисты, но вдвоём им вряд ли удастся спасти национальную команду от поражения в грядущем матче.

Поставить на победу сборной Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Бело-голубые одержали победы во всех трёх последних очных встречах. Большого количества забитых мячей от них в текущем виде ждать не приходится.

Хулиан Альварес — первый, кто способен сделать в предстоящем матче результат. В 36 встречах в минувшем розыгрыше чемпионата Англии он забил 11 мячей и отдал девять результативных передач. Форварду только 24 года, но он уже забил много голов и выиграл кучу трофеев как с национальной командой, так и на клубном уровне.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Аргентина — Марокко 24 июля 2024 года

Уровень развития футбола в Аргентине значительны выше, чем в Марокко. Конечно, ни в какое сравнение с основной национальной командой олимпийская сборная бело-голубых не идёт. Да к тому же после скандала. Однако и у «атласских львов» разница пропорциональная. В одиночку Хакими не остановить нападение такого серьёзного соперника, как подопечные Хавьера Маскерано.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.