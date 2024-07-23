Узбекистан — Испания. Файзуллаев и Шомуродов покорят сердца французов

Пока клубы в Европе готовятся к новому сезону, а игры РПЛ радуют только по выходным, можно обратить внимание на Олимпийские игры в Париже. Футбольный турнир стартует 24 июля. Среди прочих в этот день состоится матч Узбекистан — Испания. Молодёжные команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Узбекистан — Испания на Олимпиаде 24 июля 2024 года

Букмекеры считают явным фаворитом олимпийскую сборную Испании. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности. Очень много. Особенно с учётом того, что шансы олимпийской сборной Узбекистана оцениваются коэффициентом 12.00 — около 8% вероятности. Даже в ничью особо не верят: коэффициент 6.10.

Вместе с тем аналитики ждут от соперников результативной игры. Гол испанцев идёт с коэффициентом 1.03, а гол узбеков — с коэффициентом 1.85. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.45. Однако самый вероятный счёт — 2:0 в пользу футболистов «Фурия Роха».

Анализ и прогноз на матч Олимпиады-2024 Узбекистан — Испания (24.07.2024)

Сборная Испании считается одним из главных претендентов на победу в олимпийском футбольном турнире. Наряду с Францией и Аргентиной. В прошлом розыгрыше испанцы добрались до финала и уступили молодёжке Бразилии только по итогам дополнительных таймов. Да, не золото, но серебряные медали полностью заслуженные.

Тогда с командой работал Луис де ла Фуэнте, который и сам дорос, и подопечных своих довёл до первой команды. К слову, недавно они совершенно справедливо выиграли чемпионат Европы в Германии. Время прошло, футболисты повзрослели, но испанский молодняк сейчас в принципе хорош и занимает значительные роли в больших европейских клубах.

Например, на Олимпиаде ожидается появление Алекса Баэны из «Вильярреала», Фермина Лопеса из «Барселоны», перешедшего из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад» Серхио Гомеса, двух защитников «Жироны» и других не менее перспективных игроков. Понятно, что в матче с неопытной командой Узбекистана они тоже будут фаворитами.

Однако в этот раз хочется сыграть против гранда. Во-первых, потому что олимпийская сборная Узбекистана на предстоящей Олимпиаде — лицо новое. Она стала одной из лучших в Азии, заслужила выступить. Соперники до конца не знают, чего ожидать. Вообще не исключено, что команда станет тёмной лошадкой и сможет удивить.

Второй момент — это состав узбеков. В последние годы футбол в стране прогрессирует. Пусть и своим чередом, но заметные фигуры появляются. В Париж вызваны среди прочих Абдукодир Хусанов (защитник «Ланса»), Умарали Рахмоналиев (полузащитник «Рубина»), Аббосбек Файзуллаев (полузащитник ЦСКА) и Эльдор Шомуродов (нападающий «Ромы»).

Последние двое могут стать лидерами. Особенно Аббос Файзуллаев, которые в свои 20 лет местами очень хорошо проявляет себя в ЦСКА на уровне РПЛ. В прошлом сезоне за 22 матча заработал 11 очков по системе «гол+пас». Конечно, сборная Испании почти наверняка победит, но как минимум на гол при таких раскладах Узбекистан может рассчитывать.

Ставка: сборная Узбекистана забьёт за 1.85.