Франция — США. Зачем Мбаппе, если есть Ляказетт?

Пока клубы в Европе готовятся к новому сезону, а игры РПЛ радуют только по выходным, можно обратить внимание на Олимпийские игры в Париже. Футбольный турнир стартует 24 июля. Среди прочих в этот день состоится матч группы А Франция — США. Молодёжные команды сыграют на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Франция — США на Олимпиаде 24 июля 2024 года

Букмекеры уверены в победе олимпийской сборной Франции в предстоящем матче 1-го тура в группе А. Сделать ставку на такое событие предлагают с коэффициентом 1.38, что приближается к 75% вероятности. Успех олимпийской сборной США доступен в букмекерской линии с коэффициентом 7.90 — менее 15% вероятности. Разница значительная.

Причём аналитики склоняются к тому, что встреча должна получиться результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.96. Самый вероятный счёт, по мнению экспертов, должен быть 2:0 или 1:0. Коэффициент на оба в районе 6.50.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Олимпиады по футболу Франция — США (24.07.2024)

Начнём с того, что сборная Франции является главным претендентом на золотые медали Олимпийских игр — 2024. По крайней мере, так считают букмекеры. В числе основных конкурентов находятся аргентинцы и испанцы. Понять букмекеров можно. Всё-таки французы выступают на домашнем турнире, а потому получат запредельную поддержку и мотивацию.

Второй момент — это состав. Килиан Мбаппе отказался от участия и решил получше подготовиться к новому клубному сезону в мадридском «Реале». Однако роль вожака на себя вполне может взять Александр Ляказетт, который попал в заявку благодаря трёхместной квоте для более взрослых футболистов. Для форварда это шанс напомнить о себе.

Кроме того, молодёжь у хозяев тоже смотрится многообещающе. Здесь пара футболистов из «Монако», кое-кто имеет опыт игры в Англии, а также много представителей немецкой Бундеслиги — чемпионата, где не сильно-то жалеют своих соперников. Иными словами, это уже не мальчишки, а полноценные бойцы, имеющие опыт.

Несмотря на то что американцы стремятся доминировать почти везде, где это может быть выгодно, футбол (а лучше сказать соккер) не является их сильной стороной. В МЛС уезжают звёздные игроки, типа Лионеля Месси и Уго Льориса, а первая сборная имеет свои небольшие достижения. Однако в целом европейцы и южноамериканцы сильнее.

Вероятно, США сделают упор на своих баскетболистов, а футбольный турнир проведут больше для галочки и с заделом на будущее. По крайней мере, в первом матче с хозяином-фаворитом ждать прорывного выступления не стоит. В качестве ставки можно даже взять «П1 + тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.05.

Если имя фаворита вопросов не вызывает, то в пользу высокой результативности говорят результаты последних игр. Сборная Франции в рамках подготовки скатала ничью с крепкими японцами (1:1), крупно обыграла Доминикану (7:0) и разгромила Парагвай (4:1). Выписать что-то вроде 1:2 или 1:3 «звёздно-полосатым» она вполне может.

Ставка: победа Франции и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.