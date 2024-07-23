Ирак — Украина. У жёлто-синих почти нет шансов

Команда с трудом собрала состав, но он далеко не оптимален.

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Ирак — Украина. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.74. Успех иракцев оценён в 5.23. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Ирак — Украина 24 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Ирак — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол иракцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Ирак — Украина (24.07.2024)

Отгремели чемпионат Европы и Кубок Америки, но на международной арене ещё осталось кое-что интересное. Начинаются летние Олимпийские игры. 24 июля в матче 1-го тура группового этапа турнира померяются силами Украина и Ирак. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Состав сборной Украины наполовину состоит из футболистов чемпионата страны. Есть пять представителей «Шахтёра», выигравшего по итогам минувшего сезона первенство. Из лидеров основной национальной команды в Париж не поехал никто. Все разъехались по клубам и готовятся к новому сезону.

Можно ли оценивать олимпийскую сборную Украины по успехам «Шахтёра»? С одной стороны, да. Однако не стоит забывать, что бóльшую часть результатов для оранжево-чёрных делают бразильские легионеры и ведущие футболисты основной национальной команды.

Даже несмотря на старания лидеров, «Шахтёр» не сумел преуспеть на международной арене в прошлом сезоне. Он не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и вылетел из Лиги Европы, уступив на стадии 1/16 финала крайне нестабильному «Марселю» (2:2 и 1:3).

На Олимпийские игры сборная Украины получила приглашение, выйдя в полуфинал молодёжного чемпионата Европы. Однако, опять же, ни один из лидеров того состава не поехал на ОИ-2024. Больших свершений от жёлто-синих в текущих кондициях ожидать не стоит.

Ирак квалифицировался на Олимпийские игры, заняв третье место на Кубке Азии до 23 лет. Он одержал волевую победу в матче за бронзовые медали с Индонезией (2:1). Развитие футбола в стране не стоит на месте. Команда цепляется за любые возможности для роста.

«Львы Месопотамии» с охотой принимают участие в товарищеских матчах. В прошлом году в контрольных встречах они сыграли с Россией (0:2), дошедшей до финала недавнего розыгрыша Кубка Америки Колумбией (0:1), Катаром 0:0 (5:6 пен.) и Иорданией 2:2 (5:3 пен.).

Иракцы крепнут на глазах. Они выиграли 10 из 12 последних матчей, учитывая товарищеские. Уступили Южной Корее (0:1) и Иордании (2:3). И то, в последней встрече потерпели поражение из-за удаления. Если бы не красная карточка, игра наверняка завершилась бы совсем иначе.

И некоторые футболисты основной национальной команды Ирака примут участие на ОИ-2024. В заявке числится лучший бомбардир сборной Аймен Хуссейн. В последних 12 встречах за национальную команду он забил 12 мячей.

При таком раскладе весьма неплохим вариантом для ставки видится 1Х с коэффициентом 2.11. В преддверии Олимпийских игр жёлто-синие потребовали не допускать к участию Россию. Лучше бы занимались подготовкой к предстоящему матчу.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Ирак — Украина 24 июля 2024 года

В заявке сборной Украины на ОИ-2024 не хватает качественных футболистов, обладающих лидерскими качествами. Молодёжи слишком много, и она невыдающаяся. У Ирака состав сбалансированнее. В нём хватает как юных игроков, так и опытных, небезуспешно выступающих за основную национальную команду. Предлагаем заключить пари на то, что «львы Месопотамии» как минимум не проиграют жёлто-синим.

Ставка: Ирак не проиграет за 2.11.