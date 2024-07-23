Япония — Парагвай. «Динамо» Бальбуэна пригодился бы больше

«Гуарани» не избежать провала на ОИ-2024, московскому клубу подспорье защитника совсем не помешало бы.

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Япония — Парагвай. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «синих самураев»: поставить на победу японцев можно с коэффициентом 2.30. Успех парагвайцев оценён в 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.21.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Япония — Парагвай 24 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Япония — Парагвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол парагвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Япония — Парагвай (24.07.2024)

Отгремели чемпионат Европы и Кубок Америки, но на международной арене ещё остались незаконченные дела. Начинаются летние Олимпийские игры. 24 июля в матче 1-го тура группового этапа турнира померяются силами Япония и Парагвай. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Япония традиционно является одной из самых сильных сборных Азии. В недавних товарищеских встречах национальная команда до 23 лет сыграла вничью с Францией (1:1) и победила США (2:0). Чем она интересна и примечательна?

Футбол в стране развивается с хорошей интенсивностью. На двух из трёх последних чемпионатов мира Япония сумела добраться до 1/8 финала. С каждым годом в Европу поставляется всё больше японских футболистов, и они становятся ведущими игроками грандов.

У «синих самураев» подрастает перспективная молодёжь, умеющая как удивлять индивидуальными качествами, так и показывать структурированный командный футбол высокого качества. Квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже сборная Японии, дойдя до финала Кубка Азии до 23 лет.

На летние Олимпийские игры во Франции заявка у японцев на первый взгляд невзрачная. Она не богата на футболистов, выступающих за пределами страны. Однако в этом нет ничего плохого. У молодёжи «синих самураев» есть жажда доказывать, а уж показать ей есть что.

У Парагвая история совершенно иная. Он прошёл отбор на Олимпийские игры впервые с 2004-го, выиграв предолимпийский турнир по КОНМЕБОЛ в Венесуэле. Когда-то «гуарани» были одной из самых сильных и успешных стран Америки, но те времена давно прошли и забылись.

Реальность нынешней сборной Парагвая — это восьмое место в турнирной таблице квалификации на чемпионат мира в Катаре и полный провал в Кубке Америки. В последнем турнире «гуарани» уступили Колумбии (1:2), Бразилии (1:4) и Коста-Рике (1:2).

Как же тогда парагвайцы сумели выиграть предолимпийский турнир? Ответ прост — далеко не без удачи. Им попалась сложная группа, но главные конкуренты сенсационно потеряли очки, продемонстрировав не лучший свой футбол.

К ОИ-2024 парагвайцы подходят с кадровыми потерями. Одного из выбывших из-за травмы футболиста в заявке заменил защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Сообщается, что руководство московского клуба было от этого не в восторге.

«Динамо» начинает сезон в ослабленном виде, а сборная Парагвая как была, так и остаётся одним из главных аутсайдеров. Заключить пари на победу японцев в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Сборная Японии до 23 лет выиграла 9 из 11 последних матчей, с учётом товарищеских. Парагвайцы, в свою очередь, уступили в пяти из шести последних встреч, а также сыграли вничью с Украиной (2:2). За этот период времени они забили только четыре мяча, а пропустили 15.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Япония — Парагвай 24 июля 2024 года

Сборная Японии — фаворит предстоящей встречи. У неё интереснее перспективы, лучше результаты и более глобальные цели. В Парагвае уровень развития футбола ниже. Отдельные футболисты разницы не сделают. «Гуарани» улыбнулась удача в предолимпийском турнире, но постоянно везти им не будет.

Ставка: победа Японии за 2.30.