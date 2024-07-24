Файзуллаев против Испании, Украину ждут проблемы. 1-й тур Олимпийских игр стартует сегодня

Пока европейские клубы готовятся к новому сезону, а РПЛ радует только на выходных, можно обратить внимание на футбольный турнир Олимпийских игр во Франции. Сегодня, 24 июля, состоятся матчи 1-го тура. Выбираем несколько самых интересных и делаем прогноз на их исход.

Не спешите поздравлять Маскерано и Альвареса

Олимпийской сборной Аргентины управляет Хавьер Маскерано, который пока только начинает свой тренерский путь и имеет не такой богатый опыт. Подкупает то, что экс-футболист «Барселоны» работает с аргентинской молодёжью с 2022. А потому должен её прекрасно знать и уметь правильно настроить.

И всё же из звёздных футболистов с опытом в распоряжении разве что Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» да Николас Отаменди из «Бенфики». Марокканцы, в свою очередь, спрогрессировали в последние годы. Во-первых, держим в уме матч за 3-е место в ЧМ-2022. Во-вторых, даже в олимпийском составе много представителей разных европейских клубов.

Конечно, Аргентина является фаворитом не только предстоящего матча, но и всего турнира. По крайней мере, по мнению букмекеров. Однако именно Марокко является главным конкурентом по группе В. Учитывая, что аргентинцы не выходили из группы на последних двух Олимпиадах, не ждём уверенной победы от них и теперь.

Ставка: победа Марокко с форой (+1) за 1.65.

Аббос Файзуллаев против серебряного призёра

Сборная Узбекистана впервые попала на футбольный турнир Олимпийских игр, а потому может воспользоваться эффектом неожиданности. Что от неё ждать — пока непонятно, ведь в группе также есть довольно крепкая команда Египта. Зато как минимум бой узбеки должны дать даже сборной Испании.

Понятно, что испанцы являются действующими серебряными призёрами, имеют талантливую молодёжь и наверняка сыграют в 1-м туре, равно как на всём турнире, с позиции силы. Гол-два, а то и все три, оформить могут. Однако и от дебютанта имеет смысл ждать хотя бы одного точного удара.

Дело в том, что молодёжная сборная Узбекистана стала одной из лучших в Азии. Поколение подбирается интересное. А поведёт всех за собой, как ожидается, Аббосбек Файзуллаев, который является одним из двигателей атаки московского ЦСКА. Так что голы в обе стороны выглядят не так уж фантастично.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Украинцев ждут проблемы

До того, как сборная Украины обнародовала свою заявку на Олимпиаду в Париже, она считалась аутсайдером группы В. Теперь букмекеры считают украинцев фаворитами предстоящего матча с олимпийской сборной Ирака. Более того, даже сделали их претентами на борьбу за выход в плей-офф!

В списке очень много представителей «Шахтёра» и других команд УПЛ. Видимо, клубы решились-таки отпустить некоторых своих важных игроков на соревнования. Однако проблем жёлто-синим всё равно не избежать. Во-первых, надо учитывать, что иракская молодёжь заняла третье место в Кубке Азии среди команд U23.

Во-вторых, сами украинцы впечатляют не сильно. Выиграли турнир Мориса Ревелло, но соперники там были не самые сильные: Индонезия U-20, Италия U-21, Панама U-23, Япония U-19 и Кот-Д’Ивуар U-20. Как видно, ровесников мало. Причём пропустили от более молодых японцев и ивуарийцев трижды. Ждём, что пропустят и теперь.

Ставка: обе забьют за 2.07.

Экспресс на матчи 1-го тура Олимпийских игр во Франции (24.07.2024)

При желании можно совместить все ставки для увеличения потенциального выигрыша. Для этого необходимо умножить три ставки. Общий коэффициент таким образом будет равен: 1.65 х 2.00 х 2.07 = 6.83.