Да кому нужны эти мальчики? Следим за 1-м туром Олимпиады по футболу среди женщин

Пока европейские клубы готовятся к новому сезону, а РПЛ радует только по выходным, можно обратить внимание на футбольный турнир Олимпийских игр во Франции. Причём участие в соревнованиях принимают не только мужчины, но и женщины. И здесь ещё непонятно, за кем будет интереснее наблюдать.

Регламент у женских команд тот же, за исключением количества стран-участниц и возраста игроков. Если мужчины в подавляющем большинстве не достигли 24 лет, то женщинам позволительно выставлять сильнейший состав. Так что этот турнир можно считать вполне себе крупным и значимым.

Всего за золотые медали будут бороться 12 женских команд, которые разделены на три группы — по четыре команды в каждой. В четверг, 25 июля, состоятся все шесть матчей 1-го тура. Выбираем несколько самых перспективных, делаем прогноз на их исход и составляем экспресс.

Чемпионки мира отомстят Японии за 0:4

Женская сборная Испании является действующим чемпионом мира. В августе прошлого года обыграла в финале сборную Англии. Любопытно, что единственное поражение на турнире случилось на групповом этапе именно от сборной Японии. Тогда плей-офф уже был обеспечен, и играли испанки гораздо лучше. Однако получили 0:4.

Отомстить теперь — дело чести. Японки, конечно, являются крепкими соперницами. На том же чемпионате мира добрались до четвертьфинала. Вот только звёзд в составе у «Фурия Роха» побольше. Взять хотя бы Айтану Бонмати, которая получила «Золотой мяч» в 2023 году и выиграла золото Лиги наций 2024 года.

При таких раскладах можно ожидать победу женской олимпийской сборной Испании. Вместе с тем логично будет увидеть как минимум два забитых мяча в матче, учитывая наличие в составе лучшего голеадора — Дженнифер Эрмосо. Впрочем, не исключено, что сборная Японии тоже сумеет потревожить сетку ворот.

Ставка: победа Испании и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

Лучшая женская сборная покажет класс

Футболистки женской сборной США по футболу добились куда бо́льших вершин, чем соотечественники-мужчины. Во-первых, они являются обладательницами Золотого кубка КОНКАКАФ. Во-вторых, выиграли четыре из девяти последних чемпионатов мира. В-третьих, за всю историю женского футбола с 1996 года лишь один раз остались без олимпийских медалей.

Конечно, стоит отметить, что в команде происходит смена поколений. Однако в стране уделяют значительное внимание развитию футбола среди женщин, а потому сменщицы тоже играют прилично. Сборную Замбии, которая на ЧМ-2023 получила по 0:5 от Испании и Японии, судя по всему, ждёт очередной разгром.

Ставка: победа США с форой (-3) за 1.86.

Хозяйки Олимпиады готовы удивлять

Сборная Франции принимает участие в турнире на правах хозяйки. Самое интересное здесь то, что женскую команду тренирует Эрве Ренар, который ранее работал со многими мужскими сборными из Африки. Под руководством французского специалиста женская французская команда в 2023-м сразу дала результат, дойдя до 1/4 финала.

Ждут прорыва от хозяев и на Олимпийских играх. Мотивация запредельная, поддержка — тоже. Вот только в соперниках в 1-м туре сборная Колумбии, которая также добралась до четвертьфинала на прошлогоднем ЧМ и при этом регулярно забивала. Судя по всему, лёгкой прогулки француженкам не дождаться. Придётся бороться.

Ставка: обе забьют за 1.87.

Экспресс на матчи 1-го тура Олимпийских игр во Франции среди женщин (25.07.2024)

Увеличения потенциального выигрыша можно добиться, совместив все ставки. Для этого необходимо перемножить три коэффициента. Общий коэффициент, таким образом, будет равен: 1.84 х 1.86 х 1.87 = 6.39.